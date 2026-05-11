5 Zodiak yang Memiliki Ramalan Bintang Sangat Baik pada 11 Mei 2026, Punya Anda Termasuk?

JawaPos.com - Lima zodiak akan mengalami ramalan bintang yang sangat baik pada 11 Mei 2026. Matahari berinteraksi dengan harmonis bersama planet Jupiter pada hari Senin, menghadirkan energi yang sangat menenangkan ke dalam hari Anda.

Bahkan jika Anda tidak percaya pada keberuntungan, ada banyak hal baik yang akan datang kepada Anda dari planet Jupiter, yang menguasai keberuntungan dan terkadang uang. Energi Taurus menambahkan unsur kedamaian, yang membuat zodiak-zodiak ini merasa sangat optimis dan penuh harapan. Anda dapat mengubah pekerjaan Anda menjadi hasil yang nyata.

Dilansir dari yourtango pada Selasa (11/5), berikut 5 zodiak yang memiliki ramalan bintang sangat baik:

1. Aries

Aries, Matahari mengajak Anda untuk menjelajahi dunia kenyamanan yang indah dan mengumpulkan semua yang Anda inginkan ke dalam rumah Anda sendiri, karena Jupiter di sektor rumah Anda membuat Anda memperhatikan ruang pribadi Anda. Ini adalah hari yang sempurna untuk mempercantik hidup Anda melalui hal-hal yang dapat Anda lihat. Dengan musim panas yang sudah di depan mata, Anda terbuka terhadap warna-warna dan tanda-tanda di sekitar rumah yang mengingatkan Anda untuk bersantai.

Anda harus berhati-hati agar tidak membeli barang-barang yang tidak Anda butuhkan, karena ini adalah waktu di mana kekacauan dan kebiasaan mengoleksi mulai muncul. Anda dapat memanfaatkan energi terbaik dari Jupiter untuk menciptakan ruang dengan membuang barang-barang yang tidak lagi Anda sukai. Jika Anda perlu membuang sesuatu dan menggantinya dengan benda baru, pastikan itu adalah barang yang benar-benar Anda sukai.

2. Gemini

Pada hari Senin, sesuatu yang sangat, sangat baik akan terjadi dalam hidup Anda, terutama terkait uang dan kenyamanan. Jupiter di Cancer memberi Anda berkah ganda dalam kehidupan finansial Anda. Jupiter memang membawa keberuntungan, tetapi ketika berada di Cancer, keberuntungannya berlipat ganda karena planet ini berada dalam posisi eksaltasi di zodiak ini. Anda berada di titik yang sangat baik dalam hidup di mana Anda dapat meninjau kembali barang-barang dari masa lalu dan mengetahui apakah barang-barang tersebut layak disimpan atau diserahkan kepada orang lain.

Anda mungkin ingin menjual sesuatu, hanya untuk mengetahui bahwa nilainya lebih tinggi dari yang Anda kira. Anda mungkin menerima barang bekas dari anggota keluarga, dan hal itu menghemat uang Anda karena Anda tidak perlu membelinya dengan uang sendiri. Apa yang terjadi pada 11 Mei mengingatkan Anda bahwa hal-hal baik datang kepada orang yang bersabar. Anda telah menunggu cukup lama, tetapi kini giliran Anda.

3. Libra

Libra, Anda sangat beruntung pada hari Senin. Horoskop 11 Mei Anda mengungkapkan hal hebat yang terjadi baik dalam karier maupun kehidupan pribadi Anda hari ini. Dalam karier, Anda dipandang oleh orang lain sebagai sosok yang dapat dipercaya. Anda melakukan hal-hal yang membawa hasil positif dan dipuji atas usaha Anda. Berkat Jupiter, orang-orang membicarakanmu dengan baik, dan gosip yang beredar justru menonjolkan sifat-sifat terbaikmu. Kamu tidak tersesat di tengah keramaian atau diabaikan karena keunggulanmu menonjol di atas yang lain.