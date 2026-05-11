Ramalan Zodiak Aquarius 11 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi salah satu waktu yang cukup menguras pikiran bagi Aquarius. Beberapa hal mungkin berjalan lebih lambat dari harapan sehingga memunculkan rasa khawatir dan kurang puas terhadap hasil yang diperoleh.

Meski situasi terasa kurang mendukung, Aquarius tetap perlu menjaga ketenangan dan fokus dalam menjalani aktivitas. Dengan perencanaan yang lebih matang serta sikap yang tidak gegabah, berbagai kendala masih bisa diatasi secara perlahan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Senin (11/5), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini tidak memberikan banyak perkembangan berarti bagi Aquarius. Anda mungkin merasa sulit mendapatkan hasil yang diharapkan sehingga memicu rasa cemas atau tidak nyaman. Karena itu, penting untuk tetap berpikir positif dan tidak membiarkan kekhawatiran mengganggu konsentrasi.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara berpotensi terganggu oleh persoalan kecil yang sebenarnya dapat dihindari. Sikap terlalu sensitif atau kurang ramah saat berkomunikasi bisa membuat hubungan dengan pasangan menjadi kurang harmonis.

Cobalah lebih terbuka dan hangat dalam menyampaikan perasaan agar suasana hubungan kembali nyaman. Menghindari perdebatan yang tidak perlu juga akan membantu menjaga kedekatan dengan pasangan.

Karier Aquarius

Karier dan pekerjaan membutuhkan perhatian ekstra pada hari ini. Anda kemungkinan mengalami kesulitan menyelesaikan tugas tepat waktu akibat kurangnya perencanaan yang efektif.

Agar pekerjaan tidak semakin menumpuk, susun prioritas dengan lebih rapi dan fokus pada hal yang paling penting terlebih dahulu. Ketelitian dan disiplin akan sangat membantu meningkatkan produktivitas Anda.

Kesehatan Aquarius

Kondisi kesehatan perlu dijaga dengan baik karena gejala flu atau alergi berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Tubuh mungkin terasa kurang nyaman sehingga memengaruhi stamina dan suasana hati.