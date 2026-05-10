Ramalan Zodiak Libra 10 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa damai dan tenang. Libra mungkin memutuskan untuk melakukan perjalanan spontan bersama teman dan keluarga. Transit ini dapat memberi libra pemahaman dan mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan orang-orang terkasih.

Jika ada perselisihan sebelumnya, luangkan waktu untuk menganalisis masalah tersebut sebelum mengambil keputusan yang tepat. Pada sisi lain, libra mungkin mengalami beberapa penurunan emosi. Tetapi jangan khawatir, karena hal ini akan berlalu.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra ingin keluar dari zona nyaman dan mengambil risiko agar hubungan romantis dengan pasangan menjadi lebih menarik. Terkait karir, pemikiran yang positif dan dedikasi akan membawa libra pada kesuksesan.

Sementara itu, pandangan positif terhadap kehidupan adalah penawar yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan libra. Terkait keuangan, libra akan memperoleh keuntungan saat melakukan pembelian tanah, properti, atau tempat usaha komersial.

Cinta Libra

Hari ini, libra merasa ingin keluar dari zona nyaman dan mengambil risiko dalam hal asmara. Meskipun biasanya tidak begitu ingin atau bersemangat untuk menempatkan diri dalam situasi yang rentan, tetapi libra siap untuk mencobanya hari ini.

Ingatlah bahwa risiko besar bisa membawa imbalan besar. Hal ini dapat membuat kemungkinan hubungan romantis antara libra dan pasangan menjadi lebih menarik.