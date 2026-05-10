Ramalan Zodiak Leo 10 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kehidupan rumah tangga zodiak leo baru-baru ini sedang dilanda serangkaian masalah yang mungkin membuat kesal. Hari ini baik untuk meluruskan kesalahpahaman dan menyelesaikan semua kesulitan.

Semua upaya rekonsiliasi akan membuahkan hasil. Orang-orang akan berbondong-bondong mendekati leo karena sikap yang ceria.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 10 Mei 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo mungkin terkejut karena memiliki perasaan romantis terhadap seorang teman. Terkait karir, jaga energi tetap tinggi dan dukung perusahaan dengan melakukan inisiatif berani untuk meraih kesuksesan.

Sementara itu, teruslah memertahankan sikap positif, karena akan memberikan dampak baik pada kesehatan diri sendiri. Terkait keuangan, tunda segala keputusan investasi dan cobalah untuk tidak terlibat dalam skema keuangan yang mengandung risiko signifikan.

Cinta Leo

Hari ini, suasana romantis sedang terasa dan leo menjadi sangat dekat dengan seorang teman. Leo mungkin terkejut melihat bahwa uluran tangan yang diberikan, memicu perasaan romantis pada orang lain. Leo mungkin juga merasakan hal yang sama. Cobalah jelajahi perasaanmu untuk melihat kemana arahnya.

Karir Leo