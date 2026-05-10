Mei 2026 Menjadi Bulan Penuh Hoki untuk 4 Shio yang Siap Menyambut Kesuksesan dan Rezeki Besar

JawaPos.Com - Perjalanan hidup sering berubah dalam waktu yang tidak terduga. Setelah melewati berbagai tantangan dan tekanan, sebagian orang mulai merasakan datangnya peluang baru yang membawa harapan lebih baik.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap bulan dipercaya memiliki energi berbeda yang dapat memengaruhi keberuntungan, hubungan, hingga kondisi finansial seseorang.

Memasuki Mei 2026, beberapa shio diprediksi mengalami peningkatan peruntungan yang cukup kuat.

Energi positif yang muncul selama periode ini dipercaya membuka jalan lebih lebar bagi kesuksesan, peluang kerja, dan kemajuan finansial.

Meski keberuntungan tidak datang begitu saja tanpa usaha, momentum yang baik sering membantu seseorang lebih mudah menemukan kesempatan yang sebelumnya terasa sulit diraih.

Dilansir dari Yourtango, inilah empat shio yang diprediksi menjalani Mei 2026 dengan penuh hoki dan peluang rezeki besar.

1. Shio Naga

Shio Naga diprediksi menjadi salah satu shio yang paling bersinar sepanjang Mei 2026.

Energi keberuntungan yang kuat membuat banyak hal terasa lebih lancar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Pemilik shio ini dikenal memiliki keberanian dan rasa percaya diri tinggi.

Pada Mei 2026, sifat tersebut menjadi modal penting untuk membuka peluang baru dalam pekerjaan maupun usaha.

Beberapa kesempatan yang sebelumnya terasa tertutup mulai menunjukkan titik terang.

Relasi yang baik, dukungan dari lingkungan sekitar, hingga peluang kerja sama diperkirakan muncul secara bersamaan.

Dalam urusan finansial, pemasukan tambahan atau hasil dari usaha yang sudah lama dijalankan mulai terlihat lebih nyata.