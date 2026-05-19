Rupiah Ambruk, Minat Berobat ke Luar Negeri Tak Akan Berkurang!

Alasan banyak masyarakar RI pilih berobat ke Malaysia. (Ilustrasi)
JawaPos.com – Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai tidak akan mengurangi minat masyarakat Indonesia untuk berobat ke luar negeri, khususnya bagi kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Pasalnya, kesehatan adalah hal primer yang tak bisa dibenturkan dengan uang.
Pakar ekonomi kesehatan, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, menilai layanan kesehatan memiliki sifat inelastis terhadap harga sehingga biaya bukan menjadi pertimbangan utama saat seseorang sedang sakit.
"Kalau orang yang udah sakit dan dia punya duit, perbedaan dolar itu enggak penting,” katanya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (19/5).
dr. Hasbullah menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan tempat berobat sesuai tingkat kepercayaan dan kemampuan ekonominya.
“Yang pertama kita mesti pahami bahwa setiap orang sesuai kemampuan ekonominya punya hak untuk memilih berobat di mana,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia menilai bahwa masyarakat tidak bisa dipaksa untuk hanya berobat di dalam negeri demi alasan menjaga devisa negara.
“Itu tidak boleh kita batasin, paksa-paksa. Karena apa? Karena sakit itu dan sembuh itu punya nilai yang luar biasa berbeda antara satu orang dengan orang lain,” katanya.
Ia menilai jika masyarakat masih lebih percaya pada kualitas rumah sakit luar negeri dan memiliki biaya, maka hal tersebut tidak bisa dicegah.
“Kalau dia tidak percaya, dia masih percaya rumah sakit luar yang lebih baik, dan duitnya ada, ya biarin aja,” tuturnya.
Selain itu, dr. Hasbullah menegaskan mahalnya kurs dolar tidak akan terlalu memengaruhi keputusan masyarakat untuk mencari layanan kesehatan terbaik. Meskipun harga layanan tentu akan menjadi lebih mahal.
