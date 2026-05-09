Ramalan Zodiak Virgo 9 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Ketekunan dan kebijaksanaan dapat membantu zodiak virgo mengatasi semua rintangan yang ada di jalan. Sebelum keajaiban dari kedua sifat ini terjadi, virgo akan mengalami hilangnya hambatan dan kesulitan.

Sikap ini juga akan memberi virgo kepercayaan diri untuk membantu menghadapi setiap situasi sulit dengan tenang. Memikirkan sesuatu sebelum bertindak sangat penting jika virgo menginginkan hasil yang diharapkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 9 Mei 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu meluangkan waktu untuk kembali terhubung dengan pasangan dan merasakan kedamaian kembali dalam hubungan. Terkait karir, perusahaan akan memperoleh manfaat berkat kreativitas virgo yang luar biasa hari ini.

Sementara itu, pertahankan pandangan positif terhadap kehidupan dengan terlibat pada kegiatan sosial untuk membantu yang membutuhkan. Terkait keuangan, virgo harus berhati-hati pada skema menghasilkan uang yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Cinta Virgo

Hubungan virgo mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Kurangnya komunikasi dan pertengkaran yang tidak perlu baru-baru ini, menyebabkan keretakan dengan pasangan.

Luangkan waktu untuk kembali terhubung satu sama lain. Virgo akan senang saat merasakan kedamaian dan keadaan normal yang kembali dalam hubungan.