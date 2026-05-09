Ramalan Zodiak Aries 9 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)
JawaPos.com – Hari ini memberi kebahagiaan dan kedamaian bagi zodiak aries. Setelah mengalami ketegangan beberapa hari sebelumnya, aries jauh lebih tenang hari ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang disayangi.
Perbaiki kesalahan karena kurang memperhatikan keluarga. Selain itu, jangan malu untuk bersenang-senang. Pergilah keluar bersama teman-teman dan lupakan tekanan yang telah terjadi.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Sabtu, 9 Mei 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries cobalah berdamai dengan pasangan setelah baru saja bertengkar atau salah paham dengannya. Terkait karir, aries termotivasi untuk bekerja sangat keras di tempat kerja karena meningkatnya kesehatan fisik dan mental.
Sementara itu, pengobatan dokter dan kemauan diri sendiri untuk sembuh, akan membantu aries mengatasi beberapa penyakit fisik. Terkait keuangan, jangan patah semangat saat mengalami kemunduran dalam bisnis, dan teruslah bekerja keras untuk meraih hasil positif di sektor keuangan.
Cinta Aries
Hari ini, cobalah berdamai dengan pasangan. Aries mungkin baru saja bertengkar atau salah paham dengannya, sehingga sedikit bantuan yang tepat waktu untuk kembali berbicara. Pastikan membicarakan semuanya dan berbaikan sebelum hari berakhir.
Karir Aries
Kesehatan fisik dan mental meningkatkan kinerja aries. Aries merasa termotivasi untuk bekerja sangat keras di tempat kerja. Hari ini, aries perlu mengerahkan seluruh kemampuan dan mencoba untuk maju sejauh mungkin.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau