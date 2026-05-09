Ramalan Zodiak Leo 9 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa emosional tentang beberapa masalah yang muncul dalam hidup. Namun, leo harus menghindari reaksi yang gegabah agar tidak menyakiti perasaan orang lain.

Cobalah untuk tetap tenang dan menghindari pengambilan keputusan yang terburu-buru atau bertindak impulsif. Kendalikan emosi dan cegah diri sendiri untuk bertindak tidak rasional.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 9 Mei 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu berhati-hati agar tidak kembali memilih pasangan yang salah. Terkait karir, bersikaplah metodis dalam mengambil keputusan mengenai karir agar menyesali pilihan yang dibuat.

Sementara itu, leo merasa dalam suasana hati yang baik, semangat kembali pulih, dan leo bisa bernapas lega kembali. Terkait keuangan, tunda segala keputusan investasi dan cobalah untuk tidak terlibat dalam skema keuangan yang mengandung risiko signifikan.

Cinta Leo

Perhatikan baik-baik hubunganmu dan pastikan situasinya benar-benar sehat. Berhati-hatilah dengan pasangan yang dipilih dan jangan sampai kembali memilih orang yang salah.

Fokuskan pikiran pada tujuan jangka panjang dan kebahagiaan, sehingga leo harus memilih orang yang tepat. Hindari orang-orang yang tampak menarik pada awalnya, tetapi tidak memperlakukan leo dengan baik.