11 Spot Kuliner Seafood Paling Dicari di Solo, Terkenal Memiliki Bumbu Rahasia yang Khas dan Selalu Jadi Favorit Warga Lokal Maupun Pengunjung Luar Kota

Solo selama ini identik dengan deretan kuliner khas seperti nasi liwet, tengkleng, timlo, hingga sate buntel yang selalu berhasil memikat wisatawan.

Namun, bagi pecinta hidangan laut, Kota Bengawan juga menyimpan banyak spot seafood yang tak kalah menarik untuk dijelajahi.

Mulai dari kepiting saus padang dengan bumbu melimpah, udang bakar dengan cita rasa gurih manis, cumi saus tiram yang lembut, hingga aneka kerang dengan racikan rempah yang menggoda, semuanya bisa menjadi pilihan untuk memanjakan lidah.

Yang membuat kuliner seafood di Solo semakin menarik adalah banyaknya tempat makan yang memiliki racikan bumbu khas dengan karakter rasa kuat dan konsisten.

Beberapa tempat dikenal karena resep andalan yang membuat pelanggan terus kembali, sementara lainnya populer berkat porsi melimpah dengan harga yang masih ramah di kantong.

Tidak heran jika sejumlah spot seafood di Solo hampir selalu ramai, terutama saat jam makan malam dan akhir pekan ketika warga lokal berburu santapan favorit mereka.

Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi seafood enak di Solo untuk makan bersama keluarga, sahabat, atau sekadar wisata kuliner malam, daftar ini wajib masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas spot kuliner seafood paling dicari di Solo yang dikenal punya rasa memikat dan selalu ramai pengunjung.

1. Banyu Bening Resto & Seafood

Banyu Bening menjadi salah satu destinasi seafood favorit di Solo bagi pecinta hidangan laut yang ingin menikmati makanan lezat dengan suasana nyaman.

Tempat ini terkenal dengan aneka menu seperti kepiting saus padang, udang bakar madu, cumi goreng tepung, hingga ikan bakar dengan bumbu yang meresap sempurna.

Kesegaran bahan laut yang digunakan menjadi salah satu alasan mengapa restoran ini selalu ramai pengunjung.

Tempat makan yang luas dan nyaman juga menjadikannya pilihan ideal untuk makan bersama keluarga besar atau rekan kerja.

Selain itu, pelayanan yang cepat dan pilihan menu yang cukup lengkap membuat banyak pelanggan merasa puas saat bersantap di sini.