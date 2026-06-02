9 Rekomendasi Kuliner Samarinda Terbaik untuk Pecinta Seafood dan Masakan Khas dari Kalimantan Timur

Ilustrasi kuliner Samarinda (Instagram @smrbikinlaper)
JawaPos.com - Samarinda tidak hanya dikenal sebagai ibu kota Kalimantan Timur, tetapi juga sebagai surga kuliner yang menawarkan beragam hidangan khas dengan cita rasa menggugah selera.
Mulai dari olahan ikan segar, nasi kuning khas Banjar, hingga soto Banjar yang legendaris, semuanya bisa ditemukan dengan mudah di kota ini.
Bagi Anda yang sedang berlibur atau berkunjung ke Samarinda, berikut rekomendasi tempat makan legendaris yang wajib dicoba untuk memanjakan lidah seperti dilansir dari YouTube 10 Best Id.
1. Raja Kepala Ikan — Surganya Pecinta Olahan Ikan
Jika Anda penggemar hidangan laut, Raja Kepala Ikan menjadi destinasi kuliner yang tidak boleh dilewatkan. Restoran ini terkenal dengan berbagai menu berbahan dasar ikan yang dimasak dengan bumbu khas Kalimantan.
Beberapa menu favorit yang banyak dipesan antara lain kepala ikan palumara, kepala ikan asam pedas, hingga ikan baronang bakar rica.
Lokasinya berada di Jalan Awang Long, Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kalimantan Timur. Restoran ini melayani pelanggan setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WITA.
2. Nasi Kuning Acil Kintul — Kuliner Malam Favorit Warga Samarinda
