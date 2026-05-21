11 Kuliner Seafood Paling Mantap di Surabaya, dari Kaki Lima hingga yang Menggugah Selera

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner seafood kaki lima paling mantap dan beragam di Jawa Timur.

Dari warung tenda sederhana di pinggir jalan hingga kedai seafood berkonsep kekinian, semua tersedia untuk memanjakan pencinta hidangan laut di kota ini.

Cita rasa bumbu yang kaya rempah dengan bahan seafood yang selalu segar menjadikan setiap warung selalu ramai dan dipadati pengunjung setia.

Dilansir dari laman Traveloka dan GoTravelly pada Kamis (21/5), berikut sebelas rekomendasi kuliner seafood paling mantap di Surabaya.

1. Sari Laut Kapasan

Sari Laut Kapasan di Jalan Kapasan No. 20 adalah warung seafood legendaris yang menyajikan beragam pilihan olahan ikan, udang, kerang, cumi, dan kepiting dengan menu andalan Kepiting Saus Asam Manis seharga Rp175.000–Rp600.000 tergantung ukuran.

Tersedia berbagai pilihan cara olahan mulai dari goreng, bakar, dan rebus, buka setiap hari mulai pukul 17.00–24.00 WIB dengan harga yang sangat ramah di kantong.

2. Raja Seafood