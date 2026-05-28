10 Rekomendasi Kuliner Seafood Paling Enak dan Populer di Jogja, Favorit Keluarga untuk Makan Puas

JawaPos.com - Yogyakarta tidak hanya terkenal dengan gudeg dan kuliner tradisionalnya.

Kota ini juga memiliki banyak tempat makan seafood yang selalu ramai pengunjung karena menawarkan cita rasa segar, bumbu kaya rempah, dan porsi melimpah yang cocok dinikmati bersama keluarga maupun teman.

Menariknya, pilihan seafood di Jogja sangat beragam. Anda bisa menemukan warung tenda sederhana dengan saus padang pedas menggoda, hingga restoran keluarga berkonsep modern yang menyajikan live seafood berkualitas premium.

Suasana makan yang hangat membuat hidangan laut selalu menjadi pilihan favorit untuk berkumpul bersama orang terdekat.

Bagi Anda yang sedang mencari tempat makan seafood terenak di Jogja, berikut rekomendasi kuliner seafood paling populer yang terkenal dengan rasa lezat, bahan segar, dan suasana nyaman untuk bersantap bersama keluarga yang dirangkum dari Google Maps pada Rabu (27/06).

1. Kepiting Cak Gundul 1992

Restoran seafood ini menjadi salah satu tempat makan kepiting paling terkenal di Jogja.

Banyak pengunjung datang khusus untuk menikmati kepiting premium dengan daging padat, manis, dan segar.

Pilihan sausnya juga beragam, mulai dari saus mentega hitam hingga saus asam manis yang kaya rasa.

Selain kepiting, tempat ini juga menyediakan berbagai menu seafood lain seperti udang, cumi, dan ikan laut dengan kualitas yang terjaga.