Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 9 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa emosional tentang beberapa masalah yang muncul dalam hidup. Namun, leo harus menghindari reaksi yang gegabah agar tidak menyakiti perasaan orang lain.

Cobalah untuk tetap tenang dan menghindari pengambilan keputusan yang terburu-buru atau bertindak impulsif. Kendalikan emosi dan cegah diri sendiri untuk bertindak tidak rasional.

Ketekunan dan kebijaksanaan dapat membantu zodiak virgo mengatasi semua rintangan yang ada di jalan. Sebelum keajaiban dari kedua sifat ini terjadi, virgo akan mengalami hilangnya hambatan dan kesulitan.

Sikap ini juga akan memberi virgo kepercayaan diri untuk membantu menghadapi setiap situasi sulit dengan tenang. Memikirkan sesuatu sebelum bertindak sangat penting jika virgo menginginkan hasil yang diharapkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 9 Mei 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu berhati-hati agar tidak kembali memilih pasangan yang salah. Terkait karir, bersikaplah metodis dalam mengambil keputusan mengenai karir agar menyesali pilihan yang dibuat.

Sementara itu, leo merasa dalam suasana hati yang baik, semangat kembali pulih, dan leo bisa bernapas lega kembali. Terkait keuangan, tunda segala keputusan investasi dan cobalah untuk tidak terlibat dalam skema keuangan yang mengandung risiko signifikan.