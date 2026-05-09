4 Zodiak Paling Bernafas Lega hingga Akhir Mei 2026, Rezeki dan Kesempatan Datang Bertubi-Tubi



JawaPos.com - Memasuki pertengahan hingga akhir Mei 2026, pergerakan sejumlah planet membawa energi positif yang memengaruhi kehidupan beberapa zodiak secara signifikan.



Jupiter berada di Cancer, Uranus bergerak di Gemini, sementara Merkurius transit di Taurus hingga pertengahan bulan.



Kombinasi astrologi ini menciptakan peluang besar dalam aspek keuangan, hubungan sosial, hingga perkembangan karier.



Dalam astrologi, Jupiter dikenal sebagai planet keberuntungan dan pertumbuhan.



Posisi Jupiter di Cancer disebut sebagai salah satu transit terbaik karena mampu memperkuat rasa aman, kesejahteraan, dan stabilitas hidup.



Di sisi lain, Merkurius di Taurus mendukung pola pikir yang lebih positif dan realistis, sehingga memudahkan seseorang mengambil keputusan penting dengan lebih bijaksana.



Tidak semua zodiak merasakan dampak yang sama kuatnya dilansir dari Yourtango.com pada Jumat (08/05).



Namun, ada 4 zodiak yang diprediksi memperoleh limpahan keberuntungan, kemudahan, serta peluang besar hingga akhir Mei 2026.



Mulai dari peningkatan finansial, hubungan yang semakin harmonis, hingga kesempatan emas dalam pekerjaan, berikut daftar zodiak paling beruntung sepanjang Mei 2026.



1. Cancer



Cancer menjadi salah satu zodiak paling beruntung sepanjang Mei 2026. Kehadiran Jupiter di zodiak ini membawa energi pertumbuhan yang sangat besar, terutama dalam kehidupan pribadi dan hubungan sosial.



Momen ini menjadi waktu tepat bagi Cancer untuk membangun koneksi baru, memperluas lingkaran pertemanan, serta membuka peluang asmara yang lebih serius.



Bulan purnama di Scorpio pada awal Mei turut memperkuat sektor cinta dan kreativitas Cancer.



Sementara itu, bulan baru di Taurus mendukung aktivitas sosial dan jaringan pertemanan.



Situasi ini membuat Cancer lebih mudah bertemu orang-orang yang mampu memberikan dampak positif bagi masa depan mereka, baik dalam urusan pribadi maupun profesional.



Keberuntungan Cancer semakin kuat ketika Venus memasuki zodiaknya pada pertengahan Mei.



Kombinasi Venus dan Jupiter menghadirkan daya tarik alami, rasa percaya diri, serta peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup.



Periode ini juga dianggap sebagai salah satu fase terbaik bagi Cancer dalam beberapa tahun terakhir.



2. Gemini



Gemini diprediksi menikmati peningkatan finansial dan peluang karier yang cukup besar hingga akhir Mei 2026.



Jupiter yang berada di sektor keuangan membantu Gemini menarik pemasukan tambahan, peluang bisnis, hingga kemungkinan kenaikan pendapatan.



Energi positif ini membuat Gemini lebih optimistis dalam mengatur masa depan finansial.



Selain keberuntungan materi, Gemini juga didukung oleh pergerakan Venus yang memperkuat sektor pendapatan selama awal bulan.



Situasi ini membuka peluang untuk memperoleh penghargaan atas kerja keras yang selama ini dilakukan.



Tidak menutup kemungkinan, Gemini menerima promosi, proyek baru, atau kerja sama yang menguntungkan.



Memasuki akhir Mei, Matahari bergerak ke zodiak Gemini dan membawa energi baru yang meningkatkan semangat serta kepercayaan diri.



Gemini akan lebih aktif bersosialisasi, membangun relasi profesional, dan memperluas jaringan yang berpotensi mendukung kesuksesan jangka panjang.



3. Virgo



Virgo mengalami periode yang penuh perkembangan, terutama dalam bidang pendidikan, perjalanan, dan karier.



Sepanjang Mei 2026, Virgo terdorong untuk mencoba pengalaman baru yang mampu membuka wawasan serta memperluas peluang masa depan.



Energi Taurus yang harmonis membuat Virgo lebih fokus dalam mengejar target hidup.



Pergerakan Matahari dan Merkurius memberikan pengaruh besar terhadap sektor karier Virgo pada akhir bulan.



Banyak Virgo diprediksi lebih menonjol di lingkungan kerja, mendapatkan perhatian atasan, atau dipercaya memegang tanggung jawab yang lebih besar.



Situasi ini dapat menjadi awal dari peningkatan posisi maupun reputasi profesional.



Selain itu, Jupiter dan Venus membawa keberuntungan melalui hubungan sosial dan komunitas.



Virgo berpotensi memperoleh bantuan penting dari teman, kolega, atau relasi profesional.



Dukungan dari lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor utama yang membantu Virgo mencapai tujuan besar pada Mei 2026.



4. Pisces



Pisces menjadi salah satu zodiak yang paling bersinar dalam urusan cinta, hubungan sosial, dan kebahagiaan pribadi.



Jupiter yang bergerak di sektor romansa membawa peluang besar bagi Pisces untuk mempererat hubungan dengan pasangan maupun membuka lembaran baru dalam percintaan.



Masuknya Venus ke sektor cinta pada pertengahan Mei memperkuat energi positif tersebut.



Pisces akan lebih mudah menarik perhatian orang lain, menikmati kehidupan sosial yang lebih aktif, dan merasakan hubungan yang lebih hangat dengan keluarga maupun sahabat terdekat.



Bagi Pisces yang masih sendiri, periode ini dapat menjadi awal hubungan yang serius.



Selain asmara, Pisces juga memperoleh keberuntungan melalui komunikasi dan perjalanan singkat.



Energi Taurus membantu Pisces berpikir lebih tenang, kreatif, dan terbuka terhadap pengalaman baru.



Tidak heran jika Mei 2026 menjadi salah satu bulan paling positif bagi Pisces untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan.



***