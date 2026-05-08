4 Zodiak yang Ternyata Lebih Suka Balas Dendam daripada Memaafkan, Sifat Pendendam yang Tersembunyi di Balik Sikap Tenang Mereka

Ilustrasi orang dendam/freepik
JawaPos.com-Empat zodiak ini bisa terluka dengan sangat dalam. Mereka menyimpan dendam meskipun sudah berkata maaf.
Keempat zodiak tersebut menganggap memaafkan sebagai keputusan personal, karena mereka merasa berhak menyimpan rasa marah terhadap orang yang telah melukai mereka.
Mengutip informasi dari laman collective.world, berikut empat zodiak yang memiliki sifat pendendam, yang tersembunyi di balik sikap tenang.
Scorpio
Scorpio adalah sosok liar yang sebenarnya ditakuti oleh siapa saja yang pernah menyakiti mereka. Scorpio harus memulai hidup baru dengan semangat baru. Kepercayaan adalah segalanya bagi scorpio. Mereka tidak mudah membuka diri dengan ketakutan terbesar mereka adalah mempercayai orang yang salah.
Leo
Leo memiliki insting kuat dan penilaian karakter yang tajam, jadi mereka tidak suka dibuktikan salah. Leo menunjukkan amarahnya secara terang-terangan. Mereka lebih impulsif dan destruktif. Mereka bisa mengatakan kata-kata yang menyakitkan, menghina habis-habisan, dan merusak reputasi anda.
Capricorn
Capricorn tidak tahan dipermalukan atau dibuat terlihat bodoh. Mereka juga tidak suka saat harus dimanfaatkan secara finansial. Capricorn mungkin tidak akan menunjukkan rasa sakitnya, tetapi mereka memastikan semua pihak yang bersalah menerima akibatnya. Cara mereka biasanya lewat mempermalukan martabat lawan.
Taurus
Taurus terlalu keras kepala, penuh gengsi, dan sulit berkompromi. Bersama taurus penting untuk melakukan hal yang benar sejak awal. Oleh karena itu, mereka bisa mentoleransi banyak hal sebelum akhirnya meledak. Hampir tidak ada yang bisa membedakan amarah mereka.
