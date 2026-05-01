Cuma Teman? Kehadiran Giselle AESPA dan Shotaro RIIZE di Event Privat Tuai Reaksi

JawaPos.com - Giselle AESPA dan Shotaro RIIZE kembali menjadi sorotan publik setelah terlihat menghadiri acara yang sama.

Pada 29 April 2026, merk seniman grafis VERDY mengunggah sejumlah foto dari pesta pembukaan pameran bertajuk “I Believe in Me” melalui akun media sosial resmi mereka.

Acara tersebut dihadiri banyak selebriti ternama dari industri hiburan Korea, termasuk G-Dragon, CL, Park Seo Joon dan Code Kunst.

Namun di tengah banyaknya artis yang hadir, perhatian netizen justru tertuju pada Shotaro dan Giselle.

Melaporkan dari Allkpop, beberapa foto yang memperlihatkan keduanya berada di lokasi yang sama bahkan duduk bersebelahan langsung menyebar di komunitas online dan media sosial.

Banyak netizen mulai kembali membahas rumor pacaran mereka yang sempat ramai beberapa bulan lalu.

Sebagian komentar menyebut keduanya terlihat cukup dekat dan nyaman satu sama lain meski berada di tengah grup besar.

Ada juga netizen yang menganggap kemunculan bersama mereka terasa mencurigakan karena terjadi tidak lama setelah rumor hubungan asmara dibantah secara publik.

Sebelumnya pada Januari lalu, Shotaro pernah membahas rumor tersebut secara langsung melalui siaran Weverse Live.

Dalam siaran itu, ia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya dan Giselle tidak memiliki hubungan romantis.

Shotaro menjelaskan bahwa Giselle hanyalah teman dekat sekaligus rekan senior satu agensi yang sudah dikenalnya dengan baik.