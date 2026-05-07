Ramalan Zodiak Leo 7 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin sedang dalam suasana hati yang gembira dan merasa puas dengan hal-hal positif yang terjadi dalam hidup. Hal ini mungkin membuat leo murah hati.

Leo juga bersemangat untuk mengabdikan diri membantu orang lain yang membutuhkan. Hubungan leo dengan orang-orang terkasih mungkin semakin dalam. Hal ini akan membuat leo merasa hebat di penghujung hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 7 Mei 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus memprioritaskan hubungan asmara agar pasangan tidak menderita karena kurangnya perhatian. Terkait karir, pertahankan pemahaman yang baik tentang pekerjaan dan teruslah memfokuskan perhatian padanya.

Sementara itu, leo harus terus makan dengan baik dan berolahraga secara teratur untuk mempertahankan kondisi kesehatan yang prima. Terkait keuangan, tunda segala keputusan investasi dan cobalah untuk tidak terlibat dalam skema keuangan yang mengandung risiko signifikan.

Cinta Leo

Hari ini, fokuslah untuk meluangkan waktu bagi hubungan romantis yang sedang berkembang. Leo mungkin merasa ditarik ke terlalu banyak arah yang berbeda. Leo tidak akan bahagia ketika menyadari bahwa pasangan dan hubungan sedang menderita karena kurangnya perhatian.

Cobalah memprioritaskan hubunganmu. Waktu yang leo curahkan untuk hubungan, akan memberi manfaat secara jangka panjang.