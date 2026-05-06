4 Zodiak yang Diramal Paling Beruntung Hari Ini 6 Mei 2026, Refleksi Diri Justru Mengubah Masa Depan

JawaPos.com - Tanggal 6 Mei 2026 menghadirkan energi astrologi yang kuat melalui pergerakan Pluto yang memasuki fase retrograde di Aquarius.

Fase ini sering kali diartikan sebagai waktu yang tepat bagi Anda untuk meninjau kembali keputusan, emosi, serta arah hidup yang selama ini dijalani.

Alih-alih menjadi hambatan, kondisi ini justru menjadi peluang untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Refleksi diri bukan sekadar merenung tanpa arah, melainkan proses sadar untuk memahami apa yang benar-benar Anda butuhkan dalam hidup.

Energi yang dipengaruhi oleh nuansa Leo turut mendorong munculnya rasa percaya diri, namun juga menguji sejauh mana Anda mampu mengelola ego secara bijak.

Kombinasi ini menciptakan peluang besar bagi perubahan yang lebih bermakna.

Menariknya, terdapat 4 zodiak yang diprediksi mengalami lonjakan keberuntungan pada hari ini dikutip dari Yourtango.com.

Keberuntungan tersebut tidak datang secara tiba-tiba, melainkan hasil dari kesadaran, evaluasi diri, serta keberanian untuk mengambil langkah baru. Berikut penjelasan lengkapnya.

1. Aquarius: Transformasi Diri Membuka Pintu Keberuntungan