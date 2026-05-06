Ramalan Zodiak Virgo untuk Hari Kamis, 7 Mei 2026: Peluang Ada, Tapi Tahan Diri dari Keputusan Besar

JawaPos.com - Bagi Virgo (23 Agustus – 22 September), hari ini membuka peluang yang berpotensi menghadirkan keuntungan tak terduga.

Meski demikian, kondisi belum cukup mendukung untuk mengambil keputusan besar. Sebaiknya Anda tetap berhati-hati dan fokus pada hal-hal yang sudah berjalan.

Untuk ramalan zodiak Virgo secara lebih lengkap, berikut ulasannya seperti dilansir dari laman astroved.com.

Karier dan Bisnis Virgo

Dalam dunia kerja, Virgo diprediksi akan menghadapi tekanan yang cukup tinggi sepanjang hari. Tugas yang menumpuk bisa membuat Anda merasa terbebani.

Oleh karena itu, kesabaran dan ketelitian sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menambah stres.

Cinta dan Hubungan Virgo

Dari sisi asmara, emosi Virgo cenderung naik turun. Anda mungkin lebih mudah menunjukkan perasaan secara berlebihan kepada pasangan.

Jika tidak dikendalikan, hal ini bisa memengaruhi keharmonisan hubungan. Cobalah untuk lebih tenang dan menjaga komunikasi tetap terbuka.