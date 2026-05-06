Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 6 Mei 2026 | 17.03 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 6 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)

JawaPos.com – Zodiak libra akan mengalami sedikit perselisihan dengan anggota keluarga tentang hal-hal sepele. Sangat penting untuk tidak terbawa emosi san tetap teguh, meskipun itu akan mengganggu persatuan keluarga. 

Libra tidak akan kesulitan melewati keadaan sulit, karena zodiak libra melambangkan keseimbangan. Jika perlu, tunjukkan kehalusan dan kecerdasan yang membuat libra dihormati dan cari jalan keluar dari argumen yang tidak perlu. Pertahankan ketenanganmu dan teruskan.

Zodiak scorpio akan gembira dan optimis hari ini. Ketika menemukan solusi unik untuk meningkatkan efisiensi kerja bagi semua orang, scorpio akan mendapatkan banyak rasa hormat dari rekan kerja.

Namun, posisi kepemimpinan baru membawa masalah dan keuntungan. Cobalah memanfaatkan rasa hormat dan popularitas yang baru scorpio peroleh. Tetapi, hindari merusak citra dengan menganggapnya remeh.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Rabu, 6 Mei 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu mengevaluasi situasi hubungan asmara dengan jujur ​​dan lihat arah mana yang perlu dituju. Terkait karir, dedikasi penuh libra terhadap pekerjaan akan membuahkan hasil lebih cepat dari yang terduga.

Sementara itu, gunakan meditasi dan yoga untuk meredakan ketegangan serta mengurangi kekakuan otot. Terkait keuangan, libra akan memperoleh keuntungan saat melakukan pembelian tanah, properti, atau tempat usaha komersial.

Cinta Libra

Libra mungkin merasa bahwa hubungan asmara saat ini semakin dingin, sehingga memutuskan untuk mengakhirinya. Evaluasilah situasi dengan jujur ​​dan lihat arah mana yang perlu libra tuju. 

