Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 6 Mei 2026 | 02.45 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 5 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak scorpio (freepik)

JawaPos.com - Hari ini, ada kemungkinan bahwa salah satu teman atau anggota keluarga terdekat zodiak scorpio akan mengejutkan. Hal ini tidak akan berdampak langsung pada scorpio. 

Sangat penting untuk menghindari rasa kesal atau tidak mendukung, ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Namun, bersiaplah menghadapi segala kemungkinan. 

Mereka mungkin mengharapkan bantuan dan arahan dari scorpio. Mendiskusikan konsekuensi dari tindakan mereka, dapat membantu mengarahkan mereka ke arah yang benar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Selasa, 5 Mei 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio akan merasa sangat takjub ketika jatuh cinta untuk pertama kalinya. Terkait karir, jangan khawatir tentang hasil atau kegagalan saat proyek yang scorpio kerjakan berjalan jauh lebih lambat dari yang diharapkan.

Sementara itu, berolahragalah atau lakukan latihan di gym untuk menghindari cedera lutut atau pergelangan kaki. Pada ranah keuangan, berhati-hatilah dan cobalah berkonsultasi dengan ahli keuangan saat akan melakukan investasi.

Cinta Scorpio

Kemungkinan, scorpio akan menikmati perasaan cinta yang istimewa hari ini. Ini akan membantu scorpio memasuki dunia dan menemukan emosi baru yang akan membawa kegembiraan ke dalam hidup. 

Hal ini juga akan membuat scorpio menyadari bahwa ada rasa takjub yang bisa sangat luar biasa ketika jatuh cinta untuk pertama kalinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
