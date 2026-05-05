Ramalan Zodiak Libra 5 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa sangat gembira tentang kehidupan dan memiliki banyak energi. Beberapa kejutan tak terduga mungkin menimpa terkait dengan keluarga atau orang-orang terdekat.

Hal ini akan meningkatkan semangat dan membuat libra tetap optimis sepanjang hari. Libra akan senang melihat bagaimana energi positif memengaruhi orang-orang di sekitar. Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk merencanakan liburan akhir pekan yang santai.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu mencari cara untuk menghadirkan romantisme dan kesenangan kembali ke dalam hubungan. Terkait karir, kumpulkan kesabaran untuk membantu diri sendiri melewati rintangan pekerjaan sementara ini.

Sementara itu, waspadai nyeri sendi dengan melakukan olahraga ringan dan yoga agar libra merasa lebih baik. Terkait keuangan, libra akan memperoleh keuntungan saat melakukan pembelian tanah, properti, atau tempat usaha komersial.

Cinta Libra

Hari ini, libra perlu mencari cara untuk kembali menghadirkan romantisme dan kesenangan dalam hubungan. Cobalah membelikan pasangan sesuatu yang manis untuk menunjukkan cinta kepadanya.

Apa pun yang libra lakukan, lakukanlah dengan tulus karena hal itu akan diterima dengan tangan terbuka dan hati yang hangat.