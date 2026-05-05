Ramalan Zodiak Libra 5 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa sangat gembira tentang kehidupan dan memiliki banyak energi. Beberapa kejutan tak terduga mungkin menimpa terkait dengan keluarga atau orang-orang terdekat.
Hal ini akan meningkatkan semangat dan membuat libra tetap optimis sepanjang hari. Libra akan senang melihat bagaimana energi positif memengaruhi orang-orang di sekitar. Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk merencanakan liburan akhir pekan yang santai.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Selasa, 5 Mei 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra perlu mencari cara untuk menghadirkan romantisme dan kesenangan kembali ke dalam hubungan. Terkait karir, kumpulkan kesabaran untuk membantu diri sendiri melewati rintangan pekerjaan sementara ini.
Sementara itu, waspadai nyeri sendi dengan melakukan olahraga ringan dan yoga agar libra merasa lebih baik. Terkait keuangan, libra akan memperoleh keuntungan saat melakukan pembelian tanah, properti, atau tempat usaha komersial.
Cinta Libra
Hari ini, libra perlu mencari cara untuk kembali menghadirkan romantisme dan kesenangan dalam hubungan. Cobalah membelikan pasangan sesuatu yang manis untuk menunjukkan cinta kepadanya.
Apa pun yang libra lakukan, lakukanlah dengan tulus karena hal itu akan diterima dengan tangan terbuka dan hati yang hangat.
Karir Libra
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!