Seseorang Diam-Diam Membenci Anda? Mereka Biasanya Menunjukkan 10 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua perasaan negatif ditunjukkan secara terang-terangan. Dalam banyak kasus, seseorang yang membenci Anda tidak akan mengatakannya langsung. Mereka justru menyembunyikannya di balik sikap sopan, senyum tipis, atau bahkan interaksi yang terlihat “normal”.



Namun, menurut psikologi, emosi yang ditekan jarang benar-benar bisa disembunyikan. Kebencian yang terpendam seringkali bocor melalui perilaku-perilaku halus yang, jika diperhatikan dengan cermat, bisa memberi petunjuk jelas.



Dilansir dari Expert Editor pada Senin (20/4), terdapat 10 tanda halus yang sering muncul ketika seseorang diam-diam membenci Anda.



1. Pujian yang Terasa Seperti Sindiran



Mereka mungkin tampak memuji Anda, tetapi ada “sesuatu” yang terasa tidak tulus. Misalnya:

“Wah, kamu berani banget pakai baju itu.”



Secara psikologis, ini disebut backhanded compliment—pujian yang sebenarnya mengandung kritik tersembunyi. Tujuannya adalah menjatuhkan Anda secara halus tanpa terlihat kasar.



2. Sering Mengkritik Hal Kecil



Alih-alih menghargai usaha Anda, mereka fokus pada kesalahan kecil. Bahkan hal yang tidak signifikan bisa diperbesar.



Ini terjadi karena kebencian sering membuat seseorang mencari pembenaran untuk tidak menyukai Anda.



3. Bahasa Tubuh yang Dingin



Mereka mungkin tetap berbicara dengan Anda, tetapi tubuh mereka mengatakan hal berbeda:



Tidak melakukan kontak mata

Posisi tubuh menjauh

Ekspresi wajah datar



Dalam psikologi komunikasi, bahasa tubuh sering lebih jujur daripada kata-kata.



4. Tidak Pernah Benar-Benar Mendukung Anda



Saat Anda berhasil, mereka tidak terlihat ikut senang. Mereka mungkin diam, mengalihkan topik, atau memberikan respons yang hambar.



Orang yang diam-diam membenci Anda cenderung kesulitan memberikan dukungan emosional yang tulus.



5. Sering Membandingkan Anda dengan Orang Lain



Mereka mungkin berkata:

“Si A sih lebih cepat kerjanya dibanding kamu.”



Perbandingan seperti ini bukan sekadar komentar, tetapi cara halus untuk merendahkan Anda.



6. Menghindari Interaksi Secara Halus



Mereka tidak langsung menjauhi Anda secara drastis, tetapi:



Sering sibuk saat Anda datang

Membatasi percakapan

Tidak memulai interaksi



Ini adalah bentuk avoidance behavior yang umum dalam hubungan sosial yang tidak sehat.



7. Respons yang Terlihat Pasif-Agresif



Alih-alih marah secara langsung, mereka menunjukkan sikap seperti:



Menunda membalas pesan

Memberi jawaban singkat dan dingin

Mengabaikan permintaan kecil



Perilaku pasif-agresif sering muncul ketika seseorang menyimpan emosi negatif tapi tidak ingin mengungkapkannya secara terbuka.



8. Terlihat Senang Saat Anda Mengalami Kesulitan



Ini mungkin tidak selalu terlihat jelas, tetapi mereka bisa menunjukkan sedikit kepuasan saat Anda gagal atau mengalami masalah.



Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai schadenfreude—rasa senang atas kesulitan orang lain.



9. Sering Menyalahartikan Perkataan Anda



Apa pun yang Anda katakan bisa dipelintir menjadi sesuatu yang negatif.



Hal ini terjadi karena mereka sudah memiliki bias terhadap Anda, sehingga cenderung menafsirkan segala sesuatu dengan cara yang buruk.



10. Mereka Bersikap Berbeda Saat Bersama Orang Lain



Di depan Anda, mereka dingin. Tapi saat bersama orang lain, mereka hangat dan ramah.



Perbedaan ini menunjukkan bahwa sikap mereka bukan karena kepribadian, melainkan karena perasaan khusus terhadap Anda.



Kenapa Orang Menyembunyikan Kebencian?



Menurut psikologi, ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak menunjukkan kebencian secara langsung:



Takut konflik

Ingin menjaga citra diri

Terikat hubungan sosial atau profesional

Tidak ingin terlihat “jahat”



Akibatnya, emosi tersebut muncul dalam bentuk perilaku tidak langsung seperti yang dijelaskan di atas.



Apa yang Harus Anda Lakukan?



Menyadari tanda-tanda ini bukan berarti Anda harus langsung konfrontasi. Beberapa langkah yang bisa dilakukan:



Jaga jarak secara sehat

Tetap profesional dan tenang

Jangan terbawa emosi

Fokus pada hubungan yang positif



Yang terpenting, jangan langsung menyimpulkan tanpa bukti kuat. Kadang, perilaku tertentu bisa disebabkan oleh hal lain seperti stres atau masalah pribadi.



Penutup



Kebencian yang tersembunyi sering kali lebih sulit dikenali dibanding yang terang-terangan. Namun, melalui pola perilaku halus, kita bisa membaca sinyal tersebut dengan lebih bijak.



Memahami tanda-tanda ini bukan untuk mencurigai semua orang, tetapi untuk melindungi diri dan menjaga kesehatan emosional.