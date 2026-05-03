4 Zodiak yang Membutuhkan Komunikasi Sat-Set dan Terbuka, Butuh Kejelasan dan Kejujuran dari Pasangan

JawaPos.com-Komunikasi adalah kunci di dalam hubungan yang sehat. Kejujuran terutama perasaan adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan.
Saat ada hal yang mengganjal, sebaiknya segera disampaikan, terutama jika berhadapan dengan empat zodiak berikut ini.
Mengutip informasi dari laman //collective.world berikut empat zodiak yang tidak bisa bertahan dalam hubungan jika komunikasi tidak berjalan lancar.
Virgo
Virgo ingin memahami dari mana anda berasal dan mengapa anda merasakan sesuatu. Mereka buruh detail butuh detail sebanyak mungkin agar bisa memahami situasi secara menyeluruh dan mengambil keputusan yang tepat. Namun, jika anda tidak mau terbuka dan berkomunikasi, mereka tidak bisa berbuat banyak.
Cancer
Cancer butuh sering diyakinkan bahwa anda bahagia di dalam hubungan, masih tertarik pada mereka, dan tidak merasa bosan. Jika anda tidak pernah mengucapkan kata-kata itu, mereka bisa panik dan menganggap hubungannya tidak akan bertahan. Mereka tidak bisa menjalani hubungan di mana mereka harus menebak-nebak isi pikiran orang lain.
Aquarius
Aquarius bukan yang terbaik saat berkomunikasi, karena mereka tidak ingin membebani orang lain dengan masalah mereka dan merasa bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Aquarius tidak pernah tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Saat pasangan juga sama-sama diam, hubungan bisa berakhir.
Taurus
Taurus tidak menyembunyikan apapun dari anda. Mereka mencari hubungan yang stabil dan penuh kesetiaan, dimana semuanya terbuka. Mereka tidak akan puas dengan hubungan yang membuat mereka bertanya-tanya. Taurus akan merasakan ada yang salah dan berpikir pada skenario terburuk.
