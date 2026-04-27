4 Begini Kebiasaan Seorang Pendengar Terbaik Menurut Psikologi untuk Komunikasi Efektif

JawaPos.com – Menjadi pendengar terbaik bukan soal melakukan lebih banyak hal, melainkan justru tentang mengurangi kebiasaan yang menghambat koneksi sejati.

Psikologi mengungkap bahwa hambatan terbesar dalam mendengarkan bukan kemampuan, melainkan kecenderungan buruk yang tidak disadari.

Komunikasi efektif dimulai dari kemampuan seseorang untuk benar-benar hadir dan fokus pada lawan bicara tanpa agenda tersembunyi.

Orang-orang yang dikenal piawai dalam mendengarkan ternyata memiliki pola perilaku tertentu yang membedakan mereka dari kebanyakan orang.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (27/4), berikut empat hal yang secara konsisten dilakukan oleh mereka yang menjadi pendengar paling handal.

1. Tidak menjadikan percakapan sebagai ajang untuk menang

Banyak orang secara tidak sadar mendekati percakapan seperti sebuah kompetisi yang harus dimenangkan.

Dorongan untuk terlihat benar dan merasa lebih unggul dari lawan bicara membuat seseorang gagal benar-benar mendengarkan.

Ketika tujuan utama dalam percakapan adalah membuktikan diri, kemampuan untuk menyerap apa yang dikatakan orang lain pun runtuh.