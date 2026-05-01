Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 1 Mei 2026 | 20.43 WIB

4 Zodiak yang Perlu Belajar Slow Living, Pentingnya Menghargai Emosi yang Tidak Bisa Diburu-Buru

Ilustrasi slow living/freepik

JawaPos.com-Empat zodiak ini terlalu keras dalam menyikapi kehidupan.

Tidak heran jika mereka merasa kewalahan pada diri sendiri, karena kerap mengambil cara-cara sulit untuk menyikapi keadaan.

Mereka perlu belajar untuk slow living, termasuk dengan menanggapi segala persoalan dengan cara-cara yang lebih efektif.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut perlu sadar bahwa hidup perlahan dan memahami emosi adalah langkah terbaik untuk keadaan mereka saat ini. 

Aries perlu diingatkan bahwa tidak semua hal di dalam hidup adalah kompetisi. Terutama di antara orang terdekat, anda tidak perlu terus-terusan membuktikan diri. Anda lebih memilih menderita daripada mengambil jalan pintas, tidak peduli seberapa praktis atau masuk akalnya. Sudah saatnya mengevaluasi dari mana semua ini berasal.

Gemini tidak bisa merencanakan rutinitas harian terus menerus. Beban mental dari perencanaan detail tidak bisa dipertahankan terus menerus. Padahal, hidup penuh dengan kejadian yang  tidak terduga. Anda tidak tahu harus bagaimana jika belum menyiapkan semuanya jauh-jauh hari. Anda juga kesulitan memahami dan merespons emosi secara tepat pada saat itu juga.

Virgo tidak mau mendelegasikan tugas. Anda lebih memilih menanggung seluruh beban proyek kelompok demi menjaga kekuasaan penuh. Namun, pada akhirnya pola pikir tersebut membuat anda kesepian dan kewalahan. Tidak peduli berapa banyak waktu dan energi yang harus anda korbankan, bahkan sampai harus begadang berhari-hari.

Scorpio menetapkan standar yang sangat tinggi untuk orang lain. Anda cenderung mentoleransi pada kesalahan sendiri, tapi bersikap keras pada orang lain. Padahal, orang-orang disekitar anda sama-sama manusia yang bisa salah. Anda tidak bisa berharap mereka selalu sempurna, dalam keadaan baik, atau tidak pernah melakukan kesalahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
