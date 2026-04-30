6 Weton yang Tidak Akan Kehabisan Rezeki Menurut Catatan Primbon Jawa: Cek, Adakah Wetonmu?

Ilustrasi weton yang tidak akan pernah kehabisan rezeki menurut Primbon Jawa. (freepik)
JawaPos.com - Berdasarkan catatan primbon Jawa kuno, weton atau hari kelahiran memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan rezeki setiap orang.
Weton atau kombinasi antara hari dan pasaran Jawa, tidak hanya mencerminkan karakter, tetapi juga dipercaya menyimpan energi keberuntungan soal rezeki.
Dari berbagai perhitungan yang ada, konon terdapat enam weton yang disebut paling bergelimang harta, dengan aliran rezeki yang seolah tidak pernah habis.
Menurut catatan primbon Jawa, weton-weton ini memiliki nilai neptu yang kuat dan seimbang, sehingga mampu menarik peluang finansial dari berbagai arah.
Rezeki yang mereka dapatkan tidak selalu datang dalam bentuk besar secara instan, tetapi lebih kepada aliran yang stabil, konsisten, dan terus bertambah seiring waktu.
Hal inilah yang membuat kehidupan mereka cenderung mapan dan jauh dari kekurangan.
Di tahun-tahun tertentu, termasuk 2026, disebut menjadi momentum penting bagi weton-weton ini untuk semakin memperkuat kondisi ekonominya.
Usaha yang dijalankan mulai berkembang pesat, peluang bisnis terbuka lebih luas, dan kepercayaan dari lingkungan sekitar meningkat signifikan.
Bahkan, sebagian dari mereka diprediksi mampu mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar berkat ketekunan dan kecermatan dalam mengelola peluang.
Menariknya, primbon Jawa juga menegaskan bahwa keberlimpahan rezeki ini bukan semata-mata soal keberuntungan, tetapi juga hasil dari sikap disiplin, kerja keras, dan kemampuan menjaga keseimbangan hidup.
Lantas, weton apa saja yang disebut paling bergelimang harta dengan rezeki yang tak pernah habis menurut primbon Jawa kuno? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.
Dilansir dari kanal Youtube Primbon Cirebon, inilah enam weton yang disebut memiliki garis hidup istimewa, dengan peluang kemakmuran yang terbuka lebar dan tidak akan pernah kehabisan rezeki.
Bahkan rezeki mereka digambarkan terus mengalir, tidak hanya berupa harta, tetapi juga kesempatan, relasi, dan keberkahan hidup.
1. Weton Jumat Legi
Pemilik weton Jumat Legi dikenal memiliki aura penarik rezeki yang alami. Dalam perhitungan Jawa, kombinasi Jumat yang penuh keberkahan dan Legi yang melambangkan manisnya hidup membuat weton ini sering dikaitkan dengan kelancaran urusan ekonomi.
Mereka cenderung mudah menemukan celah rezeki, bahkan dalam situasi yang bagi orang lain terasa sulit.
Orang dengan weton ini biasanya memiliki kecerdikan sosial yang baik. Mereka pandai berkomunikasi, mudah beradaptasi, dan cepat membaca situasi.
