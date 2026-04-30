4 Zodiak Sering Merusak Kisah Cintanya Sendiri, Menjaga Jarak untuk Melindungi dari Risiko Dikhianati

JawaPos.com-Empat zodiak ini kerap tidak percaya diri, terutama saat mereka sudah dihadapkan dengan percintaan.

Meski sudah memiliki pasangan dan menjalin hubungan cukup lama, keempatnya selalu menghancurkan hubungannya sendiri.

Mulai dari sikap mereka yang curiga, alasan kurang cocok dengan pasangan, sampai rasa bosan di dalam hubungan.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang sering merusak kisah cinta yang telah dibangun lama.

Gemini

Gemini merasa takut saat mereka mulai terkekang. Mereka cenderung memilih untuk menjalin hubungan santai (HTS). gemini tidak bisa benar-benar jatuh cinta pada seseorang. Gemini pernah memberikan terlalu banyak dari dirinya, sehingga mereka takut saat harus kembali menjadi pihak yang berkorban.

Cancer

Cancer memimpikan masa depan yang nyata dengan seseorang. Cancer pernah mempertaruhkan segalanya dan berkorban besar demi cinta. Mereka sangat effort dalam menjalin hubungan asmara. Cancer adalah sosok dermawan yang selalu siap memberi. Sehingga mereka takut saat ada seseorang yang terlalu dekat, maka kemungkinan terburuk mereka akan meninggalkan.

Virgo

Virgo terus menerus merusak peluang jatuh cinta. Mereka sangat kritis terhadap perilaku orang lain. Sehingga mereka kerap berlindung di balik tembok yang mereka bangun sendiri.

Scorpio

Scorpio secara alami sulit untuk percaya penuh dan terbuka pada orang lain. Saat ada seseorang yang menyakiti mereka, scorpio akan sangat terluka. Mereka bisa menguji pasangan dengan benar-benar hancur.