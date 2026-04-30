Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 30 April 2026 | 17.45 WIB

4 Zodiak Sering Merusak Kisah Cintanya Sendiri, Menjaga Jarak untuk Melindungi dari Risiko Dikhianati

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Empat zodiak ini kerap tidak percaya diri, terutama saat mereka sudah dihadapkan dengan percintaan.

Meski sudah memiliki pasangan dan menjalin hubungan cukup lama, keempatnya selalu menghancurkan hubungannya sendiri.

Mulai dari sikap mereka yang curiga, alasan kurang cocok dengan pasangan, sampai rasa bosan di dalam hubungan.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang sering merusak kisah cinta yang telah dibangun lama. 

Gemini merasa takut saat mereka mulai terkekang. Mereka cenderung memilih untuk menjalin hubungan santai (HTS). gemini tidak bisa benar-benar jatuh cinta pada seseorang. Gemini pernah memberikan terlalu banyak dari dirinya, sehingga mereka takut saat harus kembali menjadi pihak yang berkorban.

Cancer memimpikan masa depan yang nyata dengan seseorang. Cancer pernah mempertaruhkan segalanya dan berkorban besar demi cinta. Mereka sangat effort dalam menjalin hubungan asmara. Cancer adalah sosok dermawan yang selalu siap memberi. Sehingga mereka takut saat ada seseorang yang terlalu dekat, maka kemungkinan terburuk mereka akan meninggalkan.

Virgo terus menerus merusak peluang jatuh cinta. Mereka sangat kritis terhadap perilaku orang lain. Sehingga mereka kerap berlindung di balik tembok yang mereka bangun sendiri. 

Scorpio secara alami sulit untuk percaya penuh dan terbuka pada orang lain. Saat ada seseorang yang menyakiti mereka, scorpio akan sangat terluka. Mereka bisa menguji pasangan dengan benar-benar hancur.

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Besok Jumat 1 Mei 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Besok Jumat 1 Mei 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Jumat, 1 Mei 2026 | 04.01 WIB

Ramalan Zodiak Libra Jumat, 1 Mei 2026: Energi Menurun, Waspadai Keuangan dan Hubungan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Jumat, 1 Mei 2026: Energi Menurun, Waspadai Keuangan dan Hubungan

Kamis, 30 April 2026 | 22.20 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat 1 Mei 2026: Hasil Kurang Menguntungkan, Waspadai Konsentrasi dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat 1 Mei 2026: Hasil Kurang Menguntungkan, Waspadai Konsentrasi dan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 22.10 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

