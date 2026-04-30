Ramalan Zodiak Capricorn Jumat, 1 Mei 2026: Hasil Positif, Karier Bersinar, dan Keuangan Stabil

JawaPos.com - Zodiak Capricorn (22 Desember – 19 Januari) diprediksi akan menjalani hari yang cukup menjanjikan.

Energi positif mengiringi langkah Anda, terutama jika mampu menjaga keseimbangan dalam berpikir dan bertindak.

Pendekatan yang tenang dan terukur akan membantu Anda mengambil keputusan penting yang menguntungkan. Hari ini juga membawa ketenangan batin serta rasa puas atas pencapaian yang diraih.

Yuk simak ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn pada hari Jumat, 1 Mei 2026 seperti dilansir dari astroved.com.

Karier dan Bisnis Capricorn

Dalam dunia kerja, Capricorn menunjukkan performa yang mengesankan. Keahlian khusus yang Anda miliki menjadi nilai tambah yang membuat Anda menonjol di antara rekan kerja.

Upaya dan dedikasi Anda tidak akan sia-sia, karena atasan berpotensi memberikan apresiasi atas hasil kerja yang telah Anda capai.