Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 29 April 2026 | 22.14 WIB

4 Zodiak yang Bisa Jadi Orang Toxic di Dalam Circle, Ratu Drama dengan Berbagai Problematik

Ilustrasi pertemanan/freepik

JawaPos.com-Keempat zodiak ini termasuk teman toxic. Mereka kerap menjadi musuh di dalam circle pertemanan.

Bersahabat dengan empat zodiak ini terasa melelahkan. Mereka hanya memperdulikan diri sendiri, tanpa menunjukkan sisi empati pada teman-temannya.

Mengutip informasi dari laman collective.world, berikut empat zodiak yang menjadi sosok toxic di dalam tongkrongan. 

Gemini adalah sosok moody sejati. Kekacauan selalu mengelilingi gemini anda tetap bisa diandalkan untuk membela orang-orang yang anda sayangi. Anda sangat berani dan protektif, tapi justru intensitas itulah yang perlu anda waspadai, jika tidak ingin terus menjadi teman yang toxic.

Leo selalu ingin menjadi pusat perhatian, anda bisa dengan mudah mencuri momen orang lain. Misalnya disaat seorang teman sedang menceritakan momen kebahagiaan mereka, anda justru sibuk mencari topik lain tentang diri anda sendiri.

Sagittarius selalu sibuk dengan petualangan anda sendiri. Saat mereka membicarakan soal mengundang anda ke sebuah acara, kemungkinan besar anda akan menghalangi mereka untuk datang. Mungkin sudah waktunya anda memperbaiki hubungan dengan teman lama anda. 

Aquarius terlalu sibuk dengan dunia anda sendiri. Teman-teman anda bisa merasa anda tidak benar-benar memperhatikan mereka. Persahabatan dengan anda bisa terasa sangat sepihak. Mungkin sudah waktunya untuk memberikan effort yang sama seperti mereka.

***

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Begini Kebiasaan Finansial yang Unik Tiap Zodiak Psikologi sebagai dan Astrologi - Image
Zodiak

Begini Kebiasaan Finansial yang Unik Tiap Zodiak Psikologi sebagai dan Astrologi

Kamis, 30 April 2026 | 09.24 WIB

3 Zodiak yang Peroleh Keajaiban di Akhir Bulan, Keadaan Finansial Seketika Berubah Stabil Sepanjang Tahun 2026 - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Peroleh Keajaiban di Akhir Bulan, Keadaan Finansial Seketika Berubah Stabil Sepanjang Tahun 2026

Kamis, 30 April 2026 | 09.22 WIB

3 Zodiak yang Keberuntungannya Menetas di Awal Bulan Mei, Keuangan di Tahun 2026 Seketika Melonjak Drastis - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Keberuntungannya Menetas di Awal Bulan Mei, Keuangan di Tahun 2026 Seketika Melonjak Drastis

Kamis, 30 April 2026 | 09.21 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

