4 Zodiak yang Bisa Jadi Orang Toxic di Dalam Circle, Ratu Drama dengan Berbagai Problematik

Ilustrasi pertemanan/freepik
JawaPos.com-Keempat zodiak ini termasuk teman toxic. Mereka kerap menjadi musuh di dalam circle pertemanan.
Bersahabat dengan empat zodiak ini terasa melelahkan. Mereka hanya memperdulikan diri sendiri, tanpa menunjukkan sisi empati pada teman-temannya.
Mengutip informasi dari laman collective.world, berikut empat zodiak yang menjadi sosok toxic di dalam tongkrongan.
Gemini
Gemini adalah sosok moody sejati. Kekacauan selalu mengelilingi gemini anda tetap bisa diandalkan untuk membela orang-orang yang anda sayangi. Anda sangat berani dan protektif, tapi justru intensitas itulah yang perlu anda waspadai, jika tidak ingin terus menjadi teman yang toxic.
Leo
Leo selalu ingin menjadi pusat perhatian, anda bisa dengan mudah mencuri momen orang lain. Misalnya disaat seorang teman sedang menceritakan momen kebahagiaan mereka, anda justru sibuk mencari topik lain tentang diri anda sendiri.
Sagittarius
Sagittarius selalu sibuk dengan petualangan anda sendiri. Saat mereka membicarakan soal mengundang anda ke sebuah acara, kemungkinan besar anda akan menghalangi mereka untuk datang. Mungkin sudah waktunya anda memperbaiki hubungan dengan teman lama anda.
Aquarius
Aquarius terlalu sibuk dengan dunia anda sendiri. Teman-teman anda bisa merasa anda tidak benar-benar memperhatikan mereka. Persahabatan dengan anda bisa terasa sangat sepihak. Mungkin sudah waktunya untuk memberikan effort yang sama seperti mereka.
***
