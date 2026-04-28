Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 29 April 2026 | 05.54 WIB

3 Zodiak Ini Perlu Sedikit Lebih Chill, Sedikit Bersantai Tidak Membuat Mereka Ketinggalan

Ilustrasi bersantai/freepik - Image

Ilustrasi bersantai/freepik

JawaPos.com - Tiga zodiak berikut ini perlu belajar untuk bisa lebih chill  demi menjaga keseimbangan hidup mereka sendiri.

Mereka juga dituntut untuk lebih pandai mengatur waktu, supaya dapat menyeimbangkan diri untuk pekerjaan, istirahat, dan kehidupan pribadinya.

Ada saatnya seseorang harus berhenti sejenak untuk memulihkan energi, bukan terus memaksakan diri tanpa jeda. Hal inilah yang perlu dipahami oleh ketiga zodiak berikut, seperti yang dikutip dari laman  //collective.world.

Aries selalu sibuk dan mereka terus berlari untuk mengejar apa yang mereka inginkan.namun, anda perlu belajar untuk mengendalikan api anda sesekali.

Anda perlu memahami bahwa perlu ada ruang untuk membentuk diri anda agar tumbuh. 

Capricorn bekerja dengan sangat keras. Nilai anda sebagai seseorang tidak akan berkurang hanya karena anda mulai membuat batasan yang tegas.

Belajarlah untuk beristirahat dan menikmati ketenangan, suatu hari anda bisa lebih santai dan bijak untuk mengelola waktu. 

Pisces mengalami segalanya dengan perasaan yang sangat melelahkan. Anda perlu belajar untuk lebih tenang dalam mengatur perasaan anda.

Anda juga perlu belajar melepaskan beberapa hal, supaya anda bisa fokus pada hidup.

Artikel Terkait
3 Zodiak yang Diramalkan Hoki Terbesar dalam Hidupnya Datang di Bulan Mei 2026, Siap-Siap Bikin Kaget Semua Orang - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Diramalkan Hoki Terbesar dalam Hidupnya Datang di Bulan Mei 2026, Siap-Siap Bikin Kaget Semua Orang

Rabu, 29 April 2026 | 06.40 WIB

5 Zodiak Paling Mudah Bangun Kekayaan dan Wujudkan Keinginan - Image
Zodiak

5 Zodiak Paling Mudah Bangun Kekayaan dan Wujudkan Keinginan

Rabu, 29 April 2026 | 06.37 WIB

Ketika Semesta Berpihak: 4 Zodiak Ini Mengalirkan Kelimpahan dan Keberuntungan Hingga Akhir Mei 2026 - Image
Zodiak

Ketika Semesta Berpihak: 4 Zodiak Ini Mengalirkan Kelimpahan dan Keberuntungan Hingga Akhir Mei 2026

Rabu, 29 April 2026 | 06.21 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

