Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 28 April 2026 | 18.31 WIB

4 Zodiak ini Paling Terpukul dengan Kegagalan, Sulit untuk Bangkit dan Melanjutkan Hidup

Ilustrasi kegagalan/freepik - Image

Ilustrasi kegagalan/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak mampu bangkit dari kegagalan tanpa menanggung beban.

Mereka tidak membiarkan kesedihan menjatuhkan mereka, sebab zodiak itu tahu bahwa kegagalan tidak menentukan siapa diri mereka. 

Namun, bagi empat zodiak ini kegagalan merupakan aib terbesar. Mereka kerap terpukul dengan kegagalan yang mereka alami,kemudian mulai meragukan diri sendiri karena kesalahan -kesalahan kecil.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang sulit bangkit dan melanjutkan hidup saat tertimpa kegagalan. 

Virgo adalah sosok yang perfeksionis. Anda tidak pernah ingin mengejar tujuan kecuali jika merasa sudah siap. Anda merasa malu saat orang lain melihat anda gagal. Anda menganggap kegagalan seperti akhir dari segalanya. Bisa jadi hal ini hanyalah pengalaman belajar, sebagai batu kecil di tengah perjalanan anda.

Scorpio cenderung merasa pesimis. Anda bahkan tidak perlu mencoba karena anda tidak akan pernah mendapatkan apa yang anda inginkan. Anda bisa dengan mudah mengingat semua kegagalan anda. Padahal ada banyak keberhasilan di sana. Satu kegagalan tidak membuat anda menjadi orang yang gagal. Semua manusia pernah gagal. Yang terpenting adalah bagaimana menghadapi hal tersebut setelahnya. 

Cancer cenderung memberikan segalanya ke dalam hati. Sulit bagi anda untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Kadang keberhasilan juga membutuhkan keberuntungan. Jika memang ada hubungannya dengan anda, hal itu berarti perubahan masih ada di dalam kendali anda. Anda akan lebih dekat dan berhasil saat berjuang demi apa yang anda inginkan.

Leo tidak tahan merasa seolah diri anda tidak cukup baik. Di dalam hati, anda tahu bahwa keraguan itu hanya sementara. Anda tahu bahwa anda adalah sosok yang hebat, dan kegagalan tidak akan pernah mengubah hal tersebut. Rasanya seperti semua yang telah anda perjuangkan menjadi sia-sia.

