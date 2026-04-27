3 Weton yang Rezekinya Paling Tinggi di Tahun 2026, Siap-Siap Lebih Kaya daripada Teman

JawaPos.com - Balungan sugih dalam kepercayaan primbon Jawa diyakini sebagai anugerah yang hanya bisa dirasakan oleh sebagian orang.

Kerezekian mereka dilebihkan dibandingkan orang lain, malahan telah berpunya sejak mereka masih terlahir di dunia ini.

Meski begitu, sebagian orang juga masih dapat merasakan nikmatnya materi berkat adanya momen khusus saat rezeki begitu tinggi-tingginya dalam hidup mereka.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan rezekinya paling tinggi di tahun 2026 siap-siap jadi lebih kaya daripada teman.

1. Weton Kamis Kliwon

Menurut perhitungan primbon Jawa, weton Kamis Kliwon ini sedang memasuki fase banyak rezeki di tahun 2026.

Weton yang memiliki jumlah neptu 16 ini diprediksi dapat memetik banyak pendapatan di sepanjang tahun 2026.

Kekayaan mereka berpeluang besar tumbuh lebih cepat dibandingkan teman-teman yang dipunya.

Malahan kewibawaan dan karisma mereka juga makin terlihat sehingga tidak hanya finansial yang membaik melainkan juga nama mereka.