3 Weton yang Hidupnya akan Dihujani Banyak Rezeki di Tahun 2026, Nasibnya Seketika Tidak Jadi Orang Kecil Lagi

JawaPos.com - Dalam perhitungan kitab primbon Jawa, di tahun 2026 dikatakan akan ada pihak yang diguyur berbagai macam rezeki.

Keberuntungan diramalkan akan banyak menarik hal-hal baik ke hidup mereka sehingga bisa memberikan perubahan terhadap keberlangsungan.

Salah satu yang diyakini akan datang adalah kelancaran pemasukan yang mengubah keuangan seseorang.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang hidupnya akan dihujani banyak rezeki di tahun 2026 yang membuat nasibnya seketika tidak jadi orang kecil lagi.

1. Weton Senin Legi

Dalam kepercayaan primbon Jawa, orang yang lahir dengan weton Senin Legi sering kali merupakan orang yang senang bepergian.

Terkhusus untuk orang yang gemar menimba ilmu ke mana pun ia pergi, keberkahan diramalkan akan datang menghampiri di tahun 2026 ini.

Mereka yang berweton satu ini diyakini akan mudah mendapatkan sumber kehidupan sehingga tak pernah lagi merasa sulit keuangan.

Banyak pekerjaan atau peluang usaha yang menanti di mana setiap jalannya akan sama-sama mengantarkan pada kesuksesan hidup.