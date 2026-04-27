4 Zodiak yang Sangat Kritis, Sulit Menerima Nasihat karena Selalu Memiliki Argumen Logis

JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini tidak akan mengalah saat pendirian mereka didebatkan.
Mereka akan mempertahankan pendapat menggunakan segala cara, sehingga sering dianggap keras kepala, susah menerima masukan, dan tidak mudah dinasehati.
Mengutip informasi dari laman /collective.world empat zodiak berikut tidak akan berhenti berdebat sampai mereka merasa benar-benar keluar sebagai pemenang.
Aries
Aries memiliki sifat yang tidak suka diberi tahu harus melakukan apa. Mereka akan selalu melawan dengan argumen kuat untuk mendominasi situasi. Mereka gigih mempertahankan sudut pandangnya sampai mereka merasa sudah puas.
Leo
Leo adalah sosok yang ahli berdebat. Mereka akan menyuarakan pendapat dan selalu berjuang mempertahankannya. Leo memiliki kebutuhan besar untuk diperhatikan dan didengar. Sehingga, mereka akan memastikan suara mereka yang paling menonjol.
Sagittarius
Sagittarius tidak mau dinasehati. Mereka akan selalu menentang siapapun yang mencoba mengontrol dan membatasi mereka. Sagittarius tidak takut berbicara terang dan selalu memperjuangkan pendapatnya.
Scorpio
Scorpio akan menggunakan kecerdasan emosionalnya saat terlibat pada perdebatan. Scorpio memiliki keinginan untuk tetap memegang kendali dan menunjukkan dominasi. Mereka juga sangat sensitif dan emosional, sebagai kekuatan untuk memenangkan perdebatan apapun.
