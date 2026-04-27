Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 27 April 2026 | 15.32 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Minggu Ini 27 April hingga 3 Mei 2026: Karier, Cinta, Keuangan dan Kesehatan Perlu Waspada

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)



JawaPos.com - Minggu ini, Sagitarius diperkirakan menghadapi situasi yang cukup menegangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Komunikasi dengan orang lain perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang merugikan.

Untuk menjaga keseimbangan emosi, disarankan melakukan aktivitas yang menenangkan seperti mendengarkan musik atau kegiatan rekreatif.

Inilah ramalan lengkap zodiak Sagitarius pada 27 April hingga 3 Mei 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, suasana kerja diprediksi kurang stabil karena adanya gangguan dari rekan kerja.

Hal ini dapat membuat pekerjaan terasa lebih sulit dan membutuhkan kesabaran ekstra. Sikap fleksibel sangat diperlukan agar hubungan profesional tetap terjaga dengan baik.

2. Asmara

Dalam hubungan asmara, Sagitarius perlu menjaga sikap sopan dan lembut saat berkomunikasi dengan pasangan.

Perbedaan pendapat yang muncul, terutama terkait masalah keluarga, dapat memicu ketegangan jika tidak disikapi dengan bijak.

Keterbukaan dan pengendalian emosi menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan hubungan.

3. Keuangan

Kondisi keuangan diperkirakan kurang stabil akibat pengeluaran yang meningkat.

Arus pemasukan tidak berjalan lancar sehingga sulit untuk menabung pada periode ini.

Pengelolaan keuangan yang lebih ketat sangat disarankan agar tidak terjadi pemborosan.

4. Kesehatan

Dari segi kesehatan, Sagitarius berpotensi mengalami kelelahan karena kurangnya waktu istirahat.

Keluhan seperti nyeri pada kaki juga bisa muncul akibat aktivitas yang padat. Menjaga pola istirahat yang cukup sangat penting untuk menghindari kondisi yang lebih buruk.

