Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 27 April 2026 | 04.31 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Mingguan 27 April hingga 3 Mei 2026: Saatnya Menemukan Ketenangan dan Waspada Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Minggu ini membawa dorongan kuat untuk Taurus lebih mendekatkan diri pada hal-hal yang bersifat spiritual.

Situasi yang terjadi mungkin terasa menekan, tetapi justru dapat membantu Taurus menemukan ketenangan batin.

Dengan meluangkan waktu untuk refleksi diri, Taurus bisa merasakan kelegaan dan pikiran yang lebih jernih dalam menghadapi berbagai persoalan.

Selain itu, Anda juga berpeluang merasakan suasana baru melalui kegiatan sosial.

Interaksi dengan orang lain dapat memberikan energi positif, bahkan membuka kesempatan untuk mendapatkan teman dan relasi baru.

Momen ini bisa menjadi cara efektif untuk menyegarkan pikiran dari rutinitas yang padat.

Inilah ramalan lengkap zodiak Taurus pada 27 April hingga 3 Mei 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam periode 27 April hingga 3 Mei 2026, karier dan bisnis membutuhkan usaha lebih keras dari biasanya.

Hasil yang diharapkan tidak datang dengan cepat, dan ada kemungkinan beberapa pekerjaan tertunda. Karena itu, penting untuk tetap disiplin dan mengatur waktu dengan baik agar target tetap dapat tercapai.

2. Asmara

Dari sisi percintaan, Anda cenderung lebih emosional dalam mengekspresikan perasaan kepada pasangan.

Jika tidak dikendalikan, hal ini bisa menimbulkan ketegangan. Menjaga sikap tenang dan komunikasi yang baik akan membantu hubungan tetap harmonis.

3. Keuangan

Untuk kondisi keuangan, pengeluaran tambahan berpotensi meningkat selama minggu ini.

Bahkan, ada kemungkinan munculnya utang jika tidak berhati-hati. Disarankan untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan dan menghindari pengeluaran yang tidak terlalu penting.

4. Kesehatan

Dari aspek kesehatan, stres dapat memicu keluhan seperti nyeri pada bagian bahu.

Untuk mengatasinya, Anda disarankan meluangkan waktu untuk relaksasi, misalnya dengan meditasi.

Menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat akan membantu Anda tetap sehat sepanjang minggu.

