4 Zodiak Terobsesi Menjadi Produktif, Perlu Me Time untuk Menyayangi Diri Sendiri

Ilustrasi burnout/freepik
JawaPos.com-Memiliki target dalam hidup termasuk hal yang penting. Mengejar impian terbesar juga menjadi langkah yang baik.
Namun, jangan sampai menyakiti diri sendiri dengan berkorban pada waktu istirahat dan kesehatan.
Hanya untuk terlihat produktif, anda rela mengorbankan diri anda. Berikut adalah empat zodiak yang terlalu terobsesi dengan menjadi produktif pada pekerjaannya menurut informasi dari laman collective.world.
Aries
Aries tidak perlu terus-terusan membuktikan diri. Ambisi anda memang patut dikagumi, tetapi berbahaya jika anda meremehkan waktu istirahat anda. Jangan sampai anda terus menolak ajakan bersenang-senang karena terus mengejar target. Jangan menghabiskan bagian lain di dalam hidup yang juga penting.
Virgo
Virgo justru menjadi kelelahan saat mereka memiliki banyak tujuan besar yang dikerjakan secara bersama-sama. Anda tidak bisa terus menolak kebutuhan tubuh untuk istirahat. Anda juga pantas bersenang -senang dan bersantai. Anda juga pantas tidur lebih lama dari biasanya. Produktivitas tidak melulu soal pekerjaan.
Capricorn
Capricorn ingin memanfaatkan setiap jam semaksimal mungkin untuk menjadi produktif. Anda masih merasa seharusnya bisa melakukan lebih banyak. Anda juga perlu berhenti untuk memikirkan produktivitas yang perlahan merusaka nda. Jangan lupakan hal-hal lain yang tidak kalah penting di dunia ini.
Aquarius
Aquarius selalu berusaha untuk menjadi seproduktif mungkin. Mereka tidak pernah benar-benar memberi diri sendiri istirahat yang dibutuhkan. Anda perlu berhenti untuk menunda kesenangan dan waktu bersantai. Terlepas dari beberapapun target anda, anda pantas mendapatkan kelembutan dengan me time pada diri sendiri.
***
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi Pindah ke Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih
18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya