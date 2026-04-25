4 Zodiak Terobsesi Menjadi Produktif, Perlu Me Time untuk Menyayangi Diri Sendiri

JawaPos.com-Memiliki target dalam hidup termasuk hal yang penting. Mengejar impian terbesar juga menjadi langkah yang baik.

Namun, jangan sampai menyakiti diri sendiri dengan berkorban pada waktu istirahat dan kesehatan.

Hanya untuk terlihat produktif, anda rela mengorbankan diri anda. Berikut adalah empat zodiak yang terlalu terobsesi dengan menjadi produktif pada pekerjaannya menurut informasi dari laman collective.world.

Aries

Aries tidak perlu terus-terusan membuktikan diri. Ambisi anda memang patut dikagumi, tetapi berbahaya jika anda meremehkan waktu istirahat anda. Jangan sampai anda terus menolak ajakan bersenang-senang karena terus mengejar target. Jangan menghabiskan bagian lain di dalam hidup yang juga penting.

Virgo

Virgo justru menjadi kelelahan saat mereka memiliki banyak tujuan besar yang dikerjakan secara bersama-sama. Anda tidak bisa terus menolak kebutuhan tubuh untuk istirahat. Anda juga pantas bersenang -senang dan bersantai. Anda juga pantas tidur lebih lama dari biasanya. Produktivitas tidak melulu soal pekerjaan.

Capricorn

Capricorn ingin memanfaatkan setiap jam semaksimal mungkin untuk menjadi produktif. Anda masih merasa seharusnya bisa melakukan lebih banyak. Anda juga perlu berhenti untuk memikirkan produktivitas yang perlahan merusaka nda. Jangan lupakan hal-hal lain yang tidak kalah penting di dunia ini.

Aquarius

Aquarius selalu berusaha untuk menjadi seproduktif mungkin. Mereka tidak pernah benar-benar memberi diri sendiri istirahat yang dibutuhkan. Anda perlu berhenti untuk menunda kesenangan dan waktu bersantai. Terlepas dari beberapapun target anda, anda pantas mendapatkan kelembutan dengan me time pada diri sendiri.