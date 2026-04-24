3 Zodiak Paling Romantis, Tipe Orang yang Mencintai Secara Ugal-Ugalan

JawaPos.com-Beberapa orang dengan zodiak tertentu konon, bisa menjadi sangat romantis dengan pasangannya.

Mereka mampu meresapi makna cinta secara mendalam. Cara itu yang membuat mereka lebih menghargai pasangannya dan mencintai dengan sepenuh hati.

Empat zodiak ini dikenal sebagai sosok yang setia serta siap memberikan komitmen dalam hubungan asmara. Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut adalah tipe pasangan yang paling romantis.

Taurus

Taurus sebagai zodiak yang dikenal setia dan tangguh, mampu menjadi pasangan terbaik. Kecintaan mereka pada pasangan sering diungkapkan lewat hadiah-hadiah yang mewah. Gaya romantis taurus cenderung klasik dengan kasih sayang yang mendalam.

Cancer

Cancer sering menunjukkan perasaan mereka secara jelas. Cancer sangat ahli dalam menciptakan rasa nyaman dan memiliki bagi pasangannya. Mereka terlihat perhatian, peduli, dan mampu memberikan kenyamanan.

Libra

Libra adalah sosok yang romantis. Mereka akan mengingat buku favorit anda, cara anda memilih kopi favorit, atau lagu yang selalu membuat anda tersenyum. Romantisme libra tidak hanya soal cinta, tetapi komitmen yang mendalam.

Pisces

Pisces memiliki dunia batin yang mampu mencintai secara mendalam. Pisces menganggap cinta sebagai koneksi jiwa dan kedekatan emosional mendalam.