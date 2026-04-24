Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 24 April 2026 | 21.55 WIB

3 Zodiak Paling Romantis, Tipe Orang yang Mencintai Secara Ugal-Ugalan

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Beberapa orang dengan zodiak tertentu konon, bisa menjadi sangat romantis dengan pasangannya.

Mereka mampu meresapi makna cinta secara mendalam. Cara itu yang membuat mereka lebih menghargai pasangannya dan mencintai dengan sepenuh hati.

Empat zodiak ini dikenal sebagai sosok yang setia serta siap memberikan komitmen dalam hubungan asmara. Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut adalah tipe pasangan yang paling romantis.

Taurus sebagai zodiak yang dikenal setia dan tangguh, mampu menjadi pasangan terbaik. Kecintaan mereka pada pasangan sering diungkapkan lewat hadiah-hadiah yang mewah. Gaya romantis taurus cenderung klasik dengan kasih sayang yang mendalam.

Cancer sering menunjukkan perasaan mereka secara jelas. Cancer sangat ahli dalam menciptakan rasa nyaman dan memiliki bagi pasangannya. Mereka terlihat perhatian, peduli, dan mampu memberikan kenyamanan. 

Libra adalah sosok yang romantis. Mereka akan mengingat buku favorit anda, cara anda memilih kopi favorit, atau lagu yang selalu membuat anda tersenyum. Romantisme libra tidak hanya soal cinta, tetapi komitmen yang mendalam.

Pisces memiliki dunia batin yang mampu mencintai secara mendalam. Pisces menganggap cinta sebagai koneksi jiwa dan kedekatan emosional mendalam.

***

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
3 Zodiak yang Bisa Membuat Pasangan Merasa Aman Saat Berada di Dalam Hubungan Asmara - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Bisa Membuat Pasangan Merasa Aman Saat Berada di Dalam Hubungan Asmara

Kamis, 23 April 2026 | 22.05 WIB

Sering Dianggap Benar Padahal Menyesatkan, Inilah Kebohongan Terbesar dalam Hubungan yang Viral di Media Sosial dan Merusak Cara Pasangan - Image
Kepribadian

Sering Dianggap Benar Padahal Menyesatkan, Inilah Kebohongan Terbesar dalam Hubungan yang Viral di Media Sosial dan Merusak Cara Pasangan

Kamis, 23 April 2026 | 21.19 WIB

4 Zodiak yang Selalu Berusaha Menjadi Pasangan Terbaik, Bersama Menciptakan Ruang untuk Tumbuh - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Selalu Berusaha Menjadi Pasangan Terbaik, Bersama Menciptakan Ruang untuk Tumbuh

Kamis, 23 April 2026 | 14.55 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

