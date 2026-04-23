4 Pasang Zodiak yang Diprediksi Hubungannya Makin Langgeng, Awet Sampai Maut Memisahkan

JawaPos.com-Dua pasang zodiak ini diprediksi menjadi pasangan yang hubungannya semakin harmonis seiring berjalannya waktu.

Mereka sangat cocok dalam berbagai hal, membuat hubungan tersebut terus berkembang ke arah yang lebih baik.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat pasang zodiak ini dipercaya hubungannya semakin langgeng dari waktu ke waktu.

Taurus dan virgo

Taurus dan virgo merupakan zodiak yang saling tumbuh dan penuh perasaan. Cinta mereka semakin kokoh seiring berjalannya waktu. Langkah mereka yang sejalan dalam menjalani hidup menjadi bukti tentang pertumbuhan bersama dan komitmen yang bertahan lama.

Scorpio dan cancer

Hubungan keduanya lahir dari pemahaman emosional yang mendalam. Mereka menjadi tempat pulang satu sama lain. Ikatan ini bukan hanya tentang berbagi perasaan, tetapi tentang penyembuhan bersama, pertumbuhan, dan perjalanan.

Capricorn dan pisces

Perpaduan dua zodiak ini memberikan fondasi cinta yang kokoh. Mereka akan menciptakan hubungan asmara yang kuat hari demi hari. Bersama, mereka akan menyeimbangkan hal-hal abstrak, sampai membentuk ikatan yang mampu menghadapi berbagai macam ujian.

Leo dan sagittarius

Dua sejoli ini memiliki hubungan yang penuh energi, semangat, dan petualangan. Kecintaan mereka pada hidup membuat hubungan terus menguat seiring berjalannya waktu.