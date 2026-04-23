Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 23 April 2026 | 21.59 WIB

Ramalan Zodiak Libra Jumat, 24 April 2026: Waspadai Komunikasi, Jaga Emosi dan Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Libra (23 September – 22 Oktober) diprediksi perlu lebih berhati-hati dalam berkomunikasi hari ini. Kesalahan dalam memilih kata bisa memicu kesalahpahaman hingga perselisihan.

Oleh karena itu, pendekatan yang tenang dan penuh pertimbangan sangat diperlukan dalam setiap interaksi.

Baik dalam aspek karier, cinta, keuangan, hingga kesehatan, berikut adalah ramalan lengkap dari zodiak Libra dikutip dari Astroverd.

Karier dan Bisnis Libra

Di lingkungan kerja, suasana mungkin terasa kurang mendukung dan memotivasi. Hal ini dapat memengaruhi produktivitas Anda.

Untuk mengatasinya, Libra disarankan menjaga disiplin dengan mengatur jadwal kerja secara rapi agar hasil tetap optimal.

Cinta dan Hubungan Libra

Dalam hubungan asmara, potensi perbedaan pendapat dengan pasangan cukup besar, terutama terkait urusan keluarga.

Situasi ini bisa memicu ketegangan emosional. Komunikasi yang sabar dan saling memahami menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan.

Keuangan Libra

Dari segi finansial, Libra perlu lebih bijak dalam mengelola pengeluaran.

Ada kemungkinan muncul biaya tak terduga yang sulit dihindari, sehingga berisiko mengganggu kondisi keuangan. Prioritaskan kebutuhan penting agar tetap stabil.

Kesehatan Libra

Kesehatan Libra dapat tetap terjaga dengan rutin melakukan aktivitas fisik. Olahraga ringan akan membantu meningkatkan kebugaran tubuh.

Selain itu, menjaga keseimbangan batin melalui ibadah juga memberikan dampak positif bagi kesehatan secara keseluruhan.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore