Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 4 Mei 2026 | 20.01 WIB

Ramalan Zodiak Libra 4 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

 

Ilustrasi Libra (Freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi tantangan tersendiri bagi Libra. Situasi yang muncul menuntut kesabaran ekstra dan kemampuan mengendalikan emosi agar tidak terbawa arus tekanan.

Meski tidak semua berjalan mulus, pendekatan yang tenang dan penuh pertimbangan akan membantu Libra melewati hari ini dengan lebih baik. Fokus dan ketekunan menjadi kunci agar tujuan tetap bisa tercapai meski harus melalui jalan yang lebih berat.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Senin (4/5), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini mengharuskan Anda bekerja lebih keras dari biasanya. Beberapa hambatan mungkin muncul dan menguji kesabaran Anda. Penting untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi yang memicu emosi atau provokasi. Dengan sikap yang terkendali dan pikiran jernih, Anda akan mampu menemukan solusi terbaik.

Cinta Libra

Dalam hubungan asmara, Anda perlu lebih santai dan tidak mudah terpancing emosi. Ada kecenderungan munculnya rasa frustrasi yang bisa berdampak pada keharmonisan hubungan.

Cobalah untuk lebih memahami pasangan dan menghindari reaksi berlebihan. Komunikasi yang lembut dan penuh pengertian akan membantu meredakan ketegangan yang mungkin terjadi.

Karier Libra

Situasi di tempat kerja tampaknya kurang mendukung. Anda mungkin menghadapi tekanan atau kondisi yang membuat Anda merasa tidak nyaman dan cemas.

Tetaplah fokus pada tugas dan hindari terbawa suasana negatif di sekitar Anda. Mengelola stres dengan baik akan sangat membantu menjaga performa kerja tetap stabil.

Kesehatan Libra

Kondisi kesehatan perlu mendapat perhatian lebih. Ada kemungkinan Anda mengalami nyeri pada kaki atau masalah pada gigi yang cukup mengganggu aktivitas.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
