Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 22 April 2026 | 18.12 WIB

4 Zodiak yang Sering Menyabotase Diri Sendiri, Menghambat Kemajuan yang Justru Membuat Stres dan Cemas

Ilustrasi self sabotage/freepik - Image

Ilustrasi self sabotage/freepik

 JawaPos.com - Keempat zodiak berikut ini sering melakukan sabotase diri sendiri atau self-sabotage tanpa sadar.

Hal ini sering menghambat pertumbuhan, kebahagiaan, dan kesuksesan mereka sendiri. Jika anda termasuk salah satu orang yang memiliki kebiasaan ini, anda bisa untuk melepaskan pola yang membatasi diri.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world, empat zodiak ini disarankan untuk mengambill langkah maju menuju versi terbaik dari diri mereka sendiri. 

Aries adalah sosok impulsif dan keras kepala. Mereka sering bertindak cepat tanpa benar-benar memikirkan semuanya. Namun, kebutuhan untuk selalu memegang kendali ini terkadang justru menghambat kemajuan anda dan memicu konflik yang membuat stres. 

Leo memiliki rasa percaya diri dan kebanggaan yang tinggi. Anda sering merasa kesulitan menerima kritik atau mempertimbangkan sudut pandang lain, sehingga merasa harus melakukan semuanya sendirian. Padahal hal ini bisa membatasi pertumbuhan pribadi, perkembangan diri, dan hubungan anda dengan orang-orang disekitar anda. 

Scorpio dikenal intens dan memiliki keinginan besar untuk mengendalikan situasi. Anda suka memegang kendali dan ingin selalu tahu apa yang sedang terjadi, tetapi anda juga cenderung menyimpan dendam atau merasa curiga terhadap tindakan orang lain. Hal ini bisa menciptakan hambatan yang anda buat sendiri dalam hubungan maupun perkembangan pribadi anda. 

Capricorn adalah sosok yang ambisius dan penuh tekad. Anda memiliki ketakutan besar terhadap kegagalan dan tidak mampu memenuhi standar tinggi yang anda tentukan sendiri atau yang ditetapkan orang lain. Namun, rasa takut tidak memenuhi harapan itu, terkadang justru membuat anda enggan mengambil risiko penting mengejar tujuan dengan sepenuh hati.

