4 Zodiak Paling Gombal, Pandai Merayu dan Tebar Pesona untuk Crushnya

JawaPos.com-Empat zodiak berikut memiliki pesona yang menawan. Mereka kerap melakukan flirting pada banyak orang.
Baik disengaja ataupun hanya sekedar iseng, mereka kerap tebar pesona dengan mengeluarkan kata-kata maut dan sikap manis pada orang yang mereka incar.
Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut adalah raja dan ratunya gombal.
Aquarius
Aquarius sering membuat banyak orang bingung. Mereka sulit membedakan apakah aquarius hanya sedang bersikap ramah atau tertarik pada seseorang. Situasi seperti ini bisa menimbulkan kesalahpahaman yang canggung, aquarius sendiri bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang flirting.
Sagittarius
Sagittarius akan menatap anda dengan penuh perhatian. Sikap ini kadang terasa berlebihan, bagi orang lain. Namun, hal itu sebenarnya adalah bagian dari sifat alami sagittarius. Mereka menyukai sensasi, yang menjadikan sagittarius sebagai salah satu zodiak paling flirty.
Leo
Leo sangat suka mendapatkan perhatian. Sehingga mereka menikmati momen flirting dengan seseorang, dan sering kali mereka tidak terlalu pilih-pilih soal target. Flirting leo tidak selalu serius, terkadang hanya sebatas permukaan saja. Mereka sering flirting demi mendapatkan pujian.
Libra
Libra kerap memberi harapan pada orang lain. Libra adalah sosok yang menawan karena mereka kerap menggunakan flirting sebagai cara keluar dari situasi sulit. Libra selalu berusaha melihat sisi terbaik semua orang. Keinginan ini yang membuat mereka sering mengeluarkan jati diri terbaik melalui flirting.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara