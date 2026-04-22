4 Zodiak Paling Gombal, Pandai Merayu dan Tebar Pesona untuk Crushnya

JawaPos.com-Empat zodiak berikut memiliki pesona yang menawan. Mereka kerap melakukan flirting pada banyak orang.

Baik disengaja ataupun hanya sekedar iseng, mereka kerap tebar pesona dengan mengeluarkan kata-kata maut dan sikap manis pada orang yang mereka incar.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut adalah raja dan ratunya gombal.

Aquarius

Aquarius sering membuat banyak orang bingung. Mereka sulit membedakan apakah aquarius hanya sedang bersikap ramah atau tertarik pada seseorang. Situasi seperti ini bisa menimbulkan kesalahpahaman yang canggung, aquarius sendiri bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang flirting.

Sagittarius

Sagittarius akan menatap anda dengan penuh perhatian. Sikap ini kadang terasa berlebihan, bagi orang lain. Namun, hal itu sebenarnya adalah bagian dari sifat alami sagittarius. Mereka menyukai sensasi, yang menjadikan sagittarius sebagai salah satu zodiak paling flirty.

Leo

Leo sangat suka mendapatkan perhatian. Sehingga mereka menikmati momen flirting dengan seseorang, dan sering kali mereka tidak terlalu pilih-pilih soal target. Flirting leo tidak selalu serius, terkadang hanya sebatas permukaan saja. Mereka sering flirting demi mendapatkan pujian.

Libra

Libra kerap memberi harapan pada orang lain. Libra adalah sosok yang menawan karena mereka kerap menggunakan flirting sebagai cara keluar dari situasi sulit. Libra selalu berusaha melihat sisi terbaik semua orang. Keinginan ini yang membuat mereka sering mengeluarkan jati diri terbaik melalui flirting.