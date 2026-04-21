4 Zodiak Mengekspresikan Perasaannya Lewat Puisi, Lewat Bait-Bait Tersimpan Perasaan Mendalam

JawaPos.com-Bagi keempat zodiak ini, cinta bukan sekedar emosi yang dirasakan, tetapi sebuah kisah yang layak dituliskan.

Mereka menyusun kata-kata ke dalam bait-bait yang indah. Keempatnya mampu menggoreskan perasaan yang paling mendalam pada puisinya.

Sebagaimana yang dilansir dari laman collective.world berikut empat zodiak yang menuangkan perasaannya ke dalam puisi.

Taurus

Taurus bukanlah sosok yang paling banyak berbicara. Cara mereka mengungkapkan cinta berbeda jauh melampaui kata-kata. Setiap baris puisi sangatlah indah. Orang yang mereka cintai akan menemukan bisikan kasih sayang yang tersembunyi di balik puisi yang mereka tulis.

Cancer

Cancer menjadikan puisi sebagai bahasa cinta mereka. Cancer muncul ke permukaan membawa emosi mentah yang tulus. Bait-bait yang mereka tulis akan memberikan makna cinta yang mendalam.

Pisces

Pisces adalah pemimpi yang memiliki emosi mendalam pada setiap kata-kata yang mereka tulis. Mereka merangkai bait dengan sangat apik. Membaca puisi dari seorang pisces membuat anda mampu menyusuri perasaan yang sangat dalam.

Scorpio

Scorpio menjadikan puisi sebagai surat cinta. Dengan setiap kata yang mencerminkan perasaan itu sendiri. Saat scorpio menuangkan hatinya di dalam puisi, rasanya seperti menemukan kata-kata berharga yang hanya ditujukan khusus untuk anda.