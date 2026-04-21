Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
21 April 2026, 21.59 WIB

4 Zodiak Mengekspresikan Perasaannya Lewat Puisi, Lewat Bait-Bait Tersimpan Perasaan Mendalam

Ilustrasi pusis/freepik

JawaPos.com-Bagi keempat zodiak ini, cinta bukan sekedar emosi yang dirasakan, tetapi sebuah kisah yang layak dituliskan.

Mereka menyusun kata-kata ke dalam bait-bait yang indah. Keempatnya mampu menggoreskan perasaan yang paling mendalam pada puisinya. 

Sebagaimana yang dilansir dari laman collective.world berikut empat zodiak yang menuangkan perasaannya ke dalam puisi

Taurus bukanlah sosok yang paling banyak berbicara. Cara mereka mengungkapkan cinta berbeda jauh melampaui kata-kata. Setiap baris puisi sangatlah indah. Orang yang mereka cintai akan menemukan bisikan kasih sayang yang tersembunyi di balik puisi yang mereka tulis.

Cancer menjadikan puisi sebagai bahasa cinta mereka. Cancer muncul ke permukaan membawa emosi mentah yang tulus. Bait-bait yang mereka tulis akan memberikan makna cinta yang mendalam. 

Pisces adalah pemimpi yang memiliki emosi mendalam pada setiap kata-kata yang mereka tulis. Mereka merangkai bait dengan sangat apik. Membaca puisi dari seorang pisces membuat anda mampu menyusuri perasaan yang sangat dalam.

Scorpio menjadikan puisi sebagai surat cinta. Dengan setiap kata yang mencerminkan perasaan itu sendiri. Saat scorpio menuangkan hatinya di dalam puisi, rasanya seperti menemukan kata-kata berharga yang hanya ditujukan khusus untuk anda.

***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore