Shania Vivi Armylia Putri
21 April 2026, 18.06 WIB

4 Zodiak Paling Moodswing, Punya Alasan Logis untuk Lelah Emosional

Ilustrasi moodswing/freepik

JawaPos.com - Empat zodiak berikut berhak untuk menjadi mood swing. Mereka memiliki beban emosional yang berat.

Keempat zodiak ini lebih memilih menahan emosi dalam diam, supaya kemarahan tidak sampai menyakiti orang lain.

Sikap ini sering membuat mereka terlihat lebih rentan mood swing, padahal sebenarnya mereka sedang berusaha mengendalikan diri agar tidak melukai perasaan orang disekitarnya.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak ini diakui paling moodswing daripada yang lain. 

Virgo memiliki sumbu pendek, nol kesabaran, dan ekspresi yang sinis. Mood virgo memancarkan aura mereka yang superior. Anda bukan tipe orang yang membiarkan diri anda diperlakukan semena-mena. Orang-orang berhak tahu bahwa anda berharga.

Taurus merupakan sosok mood swing yang bisa marah saat mendapatkan pelayanan buruk. Saat ada orang yang menghalangi jalan anda menuju apa yang anda inginkan anda akan profesional melindungi diri anda dan orang-orang tersayang. 

Pekerjaan gemini terus membuat mereka merasa stres. Anda sudah tidak bisa menahan untuk bersikap baik dan bersabar. Anda hanya perlu sedikit cinta, pengertian, dan perhatian dari orang lain supaya bisa kembali stabil.

Scorpio adalah moodies yang memiliki banyak beban di masa lalu. Anda memiliki sejarah panjang dan memang ada alasan mengapa semuanya lebih baik dibiarkan terkubur. Hanya sahabat terdekat anda mengetahui amarah anda dan melindungi orang terluar dari sifat anda yang satu ini.

Editor: Hanny Suwindari
