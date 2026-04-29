Jarang Disadari, 7 Beban Emosional dan Fisik Ini Membuat Ibu Sulit Menemukan Waktu untuk Istirahat

JawaPos.Com - Pagi belum benar-benar dimulai, namun pikiran seorang ibu sudah lebih dulu berlari.

Daftar pekerjaan tersusun tanpa perlu ditulis, mulai dari hal kecil hingga yang tak bisa ditunda.

Di tengah rutinitas yang terus berjalan, waktu untuk sekadar duduk tenang sering terasa seperti kemewahan yang sulit dijangkau.

Kelelahan yang dirasakan ibu bukan hanya berasal dari aktivitas fisik, tetapi juga dari beban emosional yang jarang terlihat.

Tanggung jawab yang datang bersamaan, tuntutan untuk selalu sigap, serta keinginan untuk memastikan semua berjalan baik membuat tubuh dan pikiran terus bekerja tanpa henti.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh beban emosional dan fisik yang sering membuat ibu sulit menemukan waktu untuk benar-benar beristirahat.

1. Memikirkan Segalanya Tanpa Henti

Beban terbesar sering kali tidak terlihat. Pikiran seorang ibu jarang benar-benar kosong.

Bahkan saat tubuh berhenti sejenak, pikirannya tetap aktif memikirkan kebutuhan keluarga, jadwal anak, hingga hal-hal kecil yang mungkin terlewat.

Kondisi ini membuat istirahat tidak pernah benar-benar utuh. Tubuh mungkin diam, tetapi pikiran tetap bekerja. Inilah yang membuat kelelahan terasa lebih dalam dan berkepanjangan.

2. Tanggung Jawab yang Datang Bersamaan

Dalam satu waktu, seorang ibu bisa memegang banyak peran sekaligus: mengurus rumah, mendampingi anak, bahkan bekerja. Semua berjalan bersamaan tanpa jeda yang jelas.

Situasi ini menciptakan tekanan yang terus menerus. Ketika satu tugas selesai, tugas lain sudah menunggu. Ritme seperti ini membuat waktu istirahat terasa selalu tertunda.

3. Kebutuhan Anak yang Tidak Bisa Ditunda