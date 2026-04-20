Shania Vivi Armylia Putri
20 April 2026, 19.25 WIB

4 Zodiak Paling Romantis, Siap Melakukan Apa Saja Demi Melihat Pasangannya Bahagia

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Empat zodiak berikut adalah sosok pasangan yang romantis. Mereka akan total mencintai pasangannya dalam kondisi apapun.

Mereka rela melakukan segalanya, demi melihat pasangannya bahagia. Berpacaran dengan empat zodiak ini terasa seperti jatuh cinta setiap hari.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut daftar empat zodiak yang paling romantis

Pisces menjadi salah satu zodiak paling romantis. Mereka memiliki pesona yang alami. Berpacaran dengan pisces terasa seperti mengalami cinta pertama lagi. Mereka akan meninggalkan catatan manis di dalam kenangan anda. Mereka juga mencari hubungan emosional yang mendalam. Prioritas utama pisces adalah pasangannya. Mereka selalu siap menjadi tempat sandaran bagi pasangannya. 

Taurus mencari kisah cinta yang mendalam. Mereka tertarik pada hal-hal yang indah di dalam hidupnya. Mereka akan memanjakan anda dengan hadiah dan liburan. Bagaimanapun juga taurus akan mencintai pasangannya seutuhnya. 

Leo termasuk zodiak yang penuh dengan semangat. Mereka suka membanjiri pasangannya dengan rasa kasih sayang. Leo juga senang menyebarkan energi positif pada orang-orang disekitarnya. 

Libra termasuk zodiak yang paling romantis. Tidak ada yang lebih memahami cinta selain libra. Mereka akan berkomitmen seratus persen. Jika anda menginginkan pasangan yang penuh kasih sayang, maka libra adalah sosok yang tepat. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
