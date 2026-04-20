Ramalan Zodiak Capricorn 20 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)
JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi membawa dinamika yang cukup beragam bagi Capricorn. Ada sisi positif yang bisa Anda nikmati, namun di saat yang sama juga muncul beberapa tantangan yang perlu dihadapi dengan sikap tenang. Keseimbangan emosi menjadi kunci agar Anda tidak mudah goyah.
Capricorn cenderung menunjukkan sikap yang lebih kalem dan bijaksana, bahkan mampu menarik simpati dari orang-orang di sekitar. Namun, tetap diperlukan kewaspadaan dalam mengambil keputusan karena tidak semua hal berjalan sepenuhnya sesuai harapan.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Secara umum, hari ini menghadirkan hasil yang campur aduk antara hal positif dan tantangan. Anda berusaha menjaga ketenangan pikiran dalam menghadapi berbagai situasi, dan hal ini justru membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat Anda.
Cinta Capricorn
Dalam urusan asmara, hari ini membawa suasana yang cukup menyenangkan. Hubungan dengan pasangan berjalan harmonis dan penuh kehangatan. Anda dan pasangan bisa saling memahami satu sama lain dengan lebih baik.
Bagi Capricorn yang masih lajang, ini menjadi waktu yang baik untuk membuka diri. Energi positif yang Anda pancarkan membuat peluang untuk menjalin hubungan baru semakin terbuka.
Karier Capricorn
Di bidang pekerjaan, Anda perlu lebih berhati-hati dalam menangani tugas. Kurangnya perencanaan bisa membuat pekerjaan terasa menumpuk dan sulit diselesaikan tepat waktu.
